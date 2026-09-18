Skaudi žinia: mirė vos 43-ejų buvęs NBA žaidėjas

Sulaukęs vos 43-ejų anapilin iškeliavo Michaelas Sweetney.
The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026
Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL
203 cm ūgio vidurio puolėjas tapo Džordžtauno universiteto legenda, du sezonus fiksavo dvigubo dublio vidurkius ir legendinėje 2003-ųjų NBA naujokų biržoje, kurioje žibėjo LeBronas Jamesas, Carmelo Anthony, Dwyane’as Wade’as ir Chrisas Boshas, buvo pakviestas aukštu devintuoju šaukimu.
Vis dėlto M.Sweetney profesionalo karjerą stabdė kova su antsvoriu. Po dvejų metų Niujorko „Knicks“ gretose jis buvo išmainytas į Čikagos „Bulls“, kur taip pat sužaidė du sezonus ir daugiau šansų NBA negavo.
Stipriausioje pasaulio lygoje aukštaūgis sužaidė 233 mačus ir per 16 minučių rinko 6,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio bei 0,6 rezultatyvaus perdavimo.
Likusią karjeros dalį M.Sweetney praleido keisdamas klubus Kinijoje, Puerto Rike, Venesueloje ir Urugvajuje, o sportbačius ant vinies pakabino 2017-aisiais bei ėmėsi treniravimo.
Šių metų sausį aukštaūgis dar lankėsi „Maddison Square Garden“ arenoje, kur „Knicks“ pagerbė buvusius savo žaidėjus.
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