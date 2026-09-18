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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pelicans“ pratęsė sutartį su po traumos sužibėjusiu puolėju

2026-09-18 08:19 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-18 08:19
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Naujojo Orleano „Pelicans“ pratęsė kontraktą su vienu komandos lyderių.

S.Bey&#039;us užsibus Luizianoje (Scanpix nuotr.)

Naujojo Orleano „Pelicans“ pratęsė kontraktą su vienu komandos lyderių.

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Luizianos klubas įteikė 3 metų 55,5 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių sutartį 27 metų 203 cm ūgioSaddiqui Bey’ui.

Naujas susitarimas įsigalios kitą vasarą, tad „pelikanų“ gretose puolėjas lieka bent iki 2030-ųjų vasaros.

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Dėl trūkusių kryžminių kelio raiščių S.Bey’us praleido visą 2024–2025 metų sezoną, bet grįžo galingai ir praėjusiame sezone per 31 minutę rinko 17,7 taško (37 procentai tritaškių), 5,6 atkovoto kamuolio bei 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

Jam tai tapo geriausiu karjeros sezonu, o rezultatyvesni Naujajame Orleane buvo tik Trey’us Murphy (21,5 taško) ir Zionas Williamsonas (21 taškas).

„Pelicans“ (26/56) Vakarų konferencijoje užėmė vienuoliktąją vietą, bet nuo įkrintamųjų barjero atsiliko net 11 pergalių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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