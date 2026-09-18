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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Kazachstane – svarbi Kažukolovo klubo pergalė

2026-09-18 07:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 07:17
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Kazachstano „Premier“ lygoje ketvirtadienį visą mačą žaidė Kipras Kažukolovas, o jo ginamas „Astana“ klubas namuose pasiekė svarbią pergalę – 1:0 nugalėjo Almatos „Kairat“, kurie praktiškai visas rungtynes žaidė mažumoje.

Kipras Kažukolovas | Klubo nuotr.

Kazachstano „Premier“ lygoje ketvirtadienį visą mačą žaidė Kipras Kažukolovas, o jo ginamas „Astana“ klubas namuose pasiekė svarbią pergalę – 1:0 nugalėjo Almatos „Kairat“, kurie praktiškai visas rungtynes žaidė mažumoje.

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Po šios pergalės „Astana“ su 48 taškais rikiuojasi trečioje vietoje, bet nuo lygoje pirmaujančio „Ordabasy“ klubo atsilieka jau 13 taškų.

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Antroje Izraelio lygoje Eligijus Jankauskas žaidė startinėje Rišon Leziono „Hapoel“ klubo sudėtyje. Visgi, lietuvis šįkart nepasižymėjo, o jo ekipa svečiuose 2:3 pralaimėjo „Ashdod“ klubui, kuris pergalingą įvartį pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką.

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Kirgizijos „Premier“ lygoje Karolis Šilkaitis liko ant suolo, o jo ginamas Biškeko „Asiagoal“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Ilbirs“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygos rungtynėms vartininkas Ernestas Lysionok nebuvo registruotas, o jo klubas „Dolomiti Bellunesi“ sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Renate“ ekipa.

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