Kazachstane – svarbi Kažukolovo klubo pergalė

Po šios pergalės „Astana“ su 48 taškais rikiuojasi trečioje vietoje, bet nuo lygoje pirmaujančio „Ordabasy“ klubo atsilieka jau 13 taškų.
Antroje Izraelio lygoje Eligijus Jankauskas žaidė startinėje Rišon Leziono „Hapoel“ klubo sudėtyje. Visgi, lietuvis šįkart nepasižymėjo, o jo ekipa svečiuose 2:3 pralaimėjo „Ashdod“ klubui, kuris pergalingą įvartį pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką.
Kirgizijos „Premier“ lygoje Karolis Šilkaitis liko ant suolo, o jo ginamas Biškeko „Asiagoal“ klubas namuose 0:1 pralaimėjo „Ilbirs“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygos rungtynėms vartininkas Ernestas Lysionok nebuvo registruotas, o jo klubas „Dolomiti Bellunesi“ sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Renate“ ekipa.
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