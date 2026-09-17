Europos lyga: „Juventus“ sutriuškino „Nijmegen“, „Crystal Palace“ nepaliko vilčių „Lech“

Puikaus vartininko perdavimo sulaukęs Nicolas Gonzalezas nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.
Kerimas Alajbegovičius puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Nickas Woltemade’as sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Zeki Celikas ir Randalas Kolo Muani antrajame kėlinyje taip pat pridėjo po savo įvartį, o „Juventus“ šventė pergalę rezultatu 5:0.
K. Alajbegovičius tapo vos antruoju 18-mečiu futbolininku, pelniusiu įvartį vilkint „Juventus“ marškinėlius viename iš pagrindinių Europos futbolo turnyrų (18 metų ir 361 diena).
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime „Crystal Palace“ klubas 4:0 sutriuškino Poznanės „Lech“ futbolininkus.
Yeremy Pino rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Crystal Palace“ į priekį 1:0.
Chrisas Richardsas puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Jorgenas Larsenas užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir dar labiau padidino pranašumą 3:0.
Radoslawas Murawskis buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Lech“ liko žaisti dešimtyje.
Netrukus Eddie Nketiah tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir rezultatas tapo jau net 4:0.
Highlights via DasFootball
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