Covingtonui – skaudūs Muhammado žodžiai: „Jis yra klounas ir bailys“

B. Muhammadas ir C. Covingtonas konfliktuoja jau ne vienerius metus. Abu amerikiečiai UFC taip ir nesusikovė. Dabar jie pagaliau susitiks – tik ne UFC, o RAF imtynių turnyro pagrindinėje kovoje. Kova penktadienį vyks „Watco Center“ arenoje.
Liepos mėnesį B. Muhammadas RAF debiute įveikė buvusį UFC kovotoją Beną Askreną. Po kovos spaudos konferencijoje jis susikibo su C. Covingtonu, o dabar tikina, kad prieš jų akistatą imtasi priemonių, kad konfliktas neperaugtų į susirėmimą dar prieš lipant ant imtynių kilimo.
„Buvo garbė imtyniauti su Benu. Kai pereini nuo žmogaus, su kuriuo buvo garbė susitikti ir dirbti, prie žmogaus, kurio nekenti, nemėgsti ir laikai klounu, toks jau tas pasaulis.
Socialiniuose tinkluose gali kažką vaidinti, tačiau susitikus akis į akį išlenda tikrasis žmogaus veidas. Jis yra bailys. Jis slėpėsi už apsaugos. Jis jau bando gauti draudimus, kad nieko neįvyktų. Taigi, dabar lipsiu ant kilimo ir sumušiu jį jo paties pasaulyje“, – „MMA Fighting“ sakė B. Muhammadas.
Paklaustas, ką tiksliai turi omenyje kalbėdamas apie draudimus, amerikietis teigė, kad prieš kovą gali būti papildomų saugumo priemonių.
„Tiesiog pasakykime taip: gavome nurodymus, kad jeigu mes jam suduotume ar kažkas panašaus nutiktų, policija bus čia ir lauks, kad tai neįvyktų. Aš esu profesionalas, todėl išeisiu ant kilimo ir nugalėsiu“, – pareiškė B. Muhammadas.
Nors B. Muhammadas ne kartą yra išreiškęs norą su C. Covingtonu susitikti būtent UFC narve, kur kovos taisyklės būtų gerokai laisvesnės, jis tikina, kad penktadienio akistata vis tiek bus itin intensyvi.
„To laukiau labai ilgai. Colby yra bailys. Jis palūš kovos metu“, – pridūrė B. Muhammadas.
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