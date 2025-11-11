 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ant raudonojo kilimo – būrys žinomų veidų: į išskirtinę premjerą pasipuošė derančiais įvaizdžiais

2025-11-11 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 21:10

Antradienio vakarą kviestinė publika rinkosi į Vilniaus kino teatrą, kur įvyko filmo „BIX – beveik nirvana“ premjera. Čia jėgas suvienijo du maištininkai – grupės BIX lyderis Saulius Urbonavičius-Samas ir kino chuliganas, „Zero“, „Redirected, „Piktųjų karta“ autorius Emilis Vėlyvis. 

Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera (Lukas Balandis/BNS)
34

0

„BIX – beveik nirvanaׅ“ žiūrovus nukelia į laikus, kai iš geležinės uždangos ištrūkusi Šiaulių kultūros namų grupė BIX sovietmečiu užgimusią pankroko dvasią paskeleidė Vakaruose.

Į filmo premjerą atvyko būrys žinomų šalies veidų: Karolina Meschino, Mantas Stonkus su žmona Gelmine, Danielius Bunkus, Martynas Tyla, Jogaila Morkūnas bei daugelis kitų.

Tiesa, daugelis svečių pasipuošė roko dvasią atspindinčiais drabužiais – vyravo odiniai rūbai ir kniedės.

Kūrybinė komanda: Režisierius Emilis Vėlyvis, Prodiuseriai: Uljana Kim, Saulius Urbonavičius-Samas, Vykdančioji prodiuserė Vaiva Martišauskaitė, Scenarijaus autoriai: Jonas Banys, Emilis Vėlyvis,   Operatorius Petras Skukauskas, Dailininkas Kęstutis Svirnelis, Montažo režisieriai: Eimantas Belickas, Emilis Vėlyvis, Kompozitoriai: Kipras Mašanauskas, Pijus Mašanauskas, Garso režisierius Jonas Maksvytis, Kostiumų dizainerė Marija Valeškaitė, Grimo dailininkė Vaida Navickaitė

 

Nuo penktadienio, lapkričio 14-osios, filmas bus rodomas šalies kino teatruose.

 

 

