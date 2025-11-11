Ant raudonojo kilimo – būrys žinomų veidų: į išskirtinę premjerą pasipuošė derančiais įvaizdžiais

Antradienio vakarą kviestinė publika rinkosi į Vilniaus kino teatrą, kur įvyko filmo „BIX – beveik nirvana“ premjera. Čia jėgas suvienijo du maištininkai – grupės BIX lyderis Saulius Urbonavičius-Samas ir kino chuliganas, „Zero“, „Redirected“, „Piktųjų karta“ autorius Emilis Vėlyvis.
Į filmo premjerą atvyko būrys žinomų šalies veidų: Karolina Meschino, Mantas Stonkus su žmona Gelmine, Danielius Bunkus, Martynas Tyla, Jogaila Morkūnas bei daugelis kitų.
Tiesa, daugelis svečių pasipuošė roko dvasią atspindinčiais drabužiais – vyravo odiniai rūbai ir kniedės.
Kūrybinė komanda: Režisierius Emilis Vėlyvis, Prodiuseriai: Uljana Kim, Saulius Urbonavičius-Samas, Vykdančioji prodiuserė Vaiva Martišauskaitė, Scenarijaus autoriai: Jonas Banys, Emilis Vėlyvis, Operatorius Petras Skukauskas, Dailininkas Kęstutis Svirnelis, Montažo režisieriai: Eimantas Belickas, Emilis Vėlyvis, Kompozitoriai: Kipras Mašanauskas, Pijus Mašanauskas, Garso režisierius Jonas Maksvytis, Kostiumų dizainerė Marija Valeškaitė, Grimo dailininkė Vaida Navickaitė
Nuo penktadienio, lapkričio 14-osios, filmas bus rodomas šalies kino teatruose.