Į kino teatrų ekranus atkeliauja Emilio Vėlyvio kino pasakojimas apie BIX muzikos legendą

Filme grupė atveria ne tik savo muzikos, bet ir gyvenimo užkulisius.
BIX pradžia
Atrodo, paprasta, bet vaikinams iš Šiaulių kulturkės Vakaruose teko patirti kur kas daugiau, nei gerti coca colą ir ragauti picos. Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Lietuvos jaunimui tapę laisvės šaukliais, praėję „Roko maršą“, surengę anšlaginį koncertą Vilniaus sporto rūmuose, galiausiai, ištrūkę iš geležinės uždangos, BIX Vakarų Vokietiją, Prancūziją, Olandiją, Belgiją, o ir Jungtines Valstijas stebino ne tik tuo, kad yra atvykę iš visiškai jiems nežinomos teritorijos – Sovietų sąjungos, bet ir netikėtais ritmais, muzika bei kūryba.
Apie tai kino filme pasakoja jėgas suvieniję du maištininkai – grupės BIX lyderis Saulius Urbonavičius-Samas ir kino chuliganas, „Zero“, „Redirected“, „Piktųjų kartos“ autorius Emilis Vėlyvis – lietuviško kino taisyklių laužytojas ir muzikantas, su Šiaulių kultūrkės grupe perlipęs šalies muzikos sienas. 1989-ieji. Griūva Berlyno siena. Laisvės simboliu tapęs miestas BIX'ams atveria kelią į pasaulį. Dar daugiau – viename Vokietijos festivalyje juos apšildo dar tik karjerą pradedantys rokeriai iš grupės „Nirvana“.
Savam krašte bikai – į visuomenės pakraštį nuspirtos nuorūkos, pankai. Už sienos – muzikos kanalų MTV ir VIVA eteris, Kanų pasaulinio muzikos klipų festivalio apdovanojimas, įrašai kiečiausiose JAV garso įrašų studijose ir per Valstijas bei Europą nusitiesę koncertiniai turnė.
„Tai kino istorija apie vaikinus iš provincijos, kuriems pasaulis atsivėrė. Ir BIX`ams tai – beveik nirvana“, – sako kino režisierius E. Vėlyvis, kartu su Samu sukūręs kino istoriją apie maištą, kūrybos laisvę ir kartą, kuri laisvės ieškojo muzikoje.
„Tai buvo nesibaigianti gyenimo šventė“, – šiandien ironizuoja Samas, prisimindamas pirmą kartą pamatytą Vakarų pasaulį ir jo stebuklus: koncertų sales, garso įrašų studijas, barus ir parduotuves, netgi raudonųjų žibintų kvartalus.
BIX koncertai
Jau pirmieji BIX koncertai Berlyne įrodė, kad net ir „paukščių kalbos“ nesuprantanti publika gali pajusti energiją ir ska, latino, punk ritmų mišinį, kurį grupė skleidė.
Lietuvą anuomet vaikinai vadindavo sanatorija – po koncertų turnė užsienyje grupė į Lietuvą grįždavo kelioms savaitėms ir vėl išvykdavo atgal pasirašinėti merginoms ant nuogų krūtų.
Vieną dieną – koncertas Niujorke, kitą – Čikagoje. Gyvenimas autobuse, nakvynės moteliuose, pas žmones, netgi autobusiuke. „Tai buvo rokenrolo gyvenimas – groji, valgai, geri, išsiblaivai, vėl groji. Nes muzika tave veža, o tu važiuoji paskui ją“, – prisimena Saulius. Filme jis atvirai pasakoja ir apie šlovingas grupės dienas, ir apie nuosmukius, ir apie vidinius demonus, su kuriais grupės nariams teko kovoti.
„Mes buvome vaikai, kurie norėjo groti garsiai. Niekas netikėjo, kad iš Šiaulių kultūrkės galime pasiekti pasaulį, bet mes tikėjome, – prisimena Samas. – Pamenu, kai pirmą kartą atsidūrėme Berlyne, scenoje jautėmės taip, lyg stovėtume kitoje planetoje. Bet publika reagavo taip pat kaip namuose – jie šoko, rėkė, gyveno kartu su mumis. Prieš mus grojo „Nirvana“, mes nežinojome, bet jie jau pristatinėjo savo pirmąjį albumą. Mes tuo metu tiesiog gyvenome muzika ir nesuvokėme, kad stovime šalia istorijos. BIX – tai mano jaunystė, mano šeima, mano kova. Kai žvelgiu atgal, negaliu patikėti, kiek daug iš tiesų visko patyrėme“, – sako Samas.
Jis pripažįsta, kad kuriant filmą buvo nuostabu keliauti per vietas, kuriose grupė grojo, darė įrašus. Su filmavimo kamera jis grįžo į sales, klubus ir garso įrašų studijas Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Filmo kūrėjams netgi pavyko atrasti žmones, su kuriais anuomet bendravo, kurie prieš trisdešimt metų stebėjo šlovingą BIX žygį per pasaulį.
„BIX – beveik nirvana“
„BIX – beveik nirvana“ kūrė režisierius E. Vėlyvis, prodiuseriai Uljana Kim ir S. Urbonavičius, operatorius Petras Skukauskas, dailininkas Kęstutis Svirnelis, kostiumų dailininkė Marija Valeškaitė, grimo dailininkė Vaida Navickaitė. Finansavo Lietuvos kino centras, „Telia“, LRT. Kino teatruose filmas pasirodys nuo lapkričio 14 dienos.
Filme nuo Vilniaus link Berlyno su rožine kiaule papuoštu autobusu pajudės grupės nariai: Saulius Urbonavičius (Samas), Gintautas Gascevičius, Aurimas Povilaitis, Mindaugas Špokauskas (Špokas), prisiminimus pasakos muzikologas Darius Užkuraitis, muzikos laidų vedėjas Dovydas Bluvšteinas, scenos kolegos Andrius Mamontovas, Algirdas Kaušpėdas, Marijonas Mikutavičius, Martynas Starkus ir kiti.
