Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate aktorę iš filmo „Pelenės istorija“? Štai kaip ji atrodo dabar

2025-08-30 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 13:00

1998 metais kino ekranus pasiekus filmui „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“, žiūrovai išvydo kiek kitokią Pelenės istoriją, bet šis filmas pavergė ne vieno širdį. Sunku patikėti, kad nuo filmo išleidimo praėjo jau beveik trys dešimtys metų, tačiau nieko nestebina faktas, kad bėgantys metai pastebimi aktorių veiduose – štai kaip atrodo pagrindinę veikėją suvaidinusi dabar jau 50-ies aktorė Drew Barrymore.

„Ilgai ir laimingai: Pelenės istorija“ akimirka (nuotr. facebook.com)
22

1998 metais kino ekranus pasiekus filmui „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“, žiūrovai išvydo kiek kitokią Pelenės istoriją, bet šis filmas pavergė ne vieno širdį. Sunku patikėti, kad nuo filmo išleidimo praėjo jau beveik trys dešimtys metų, tačiau nieko nestebina faktas, kad bėgantys metai pastebimi aktorių veiduose – štai kaip atrodo pagrindinę veikėją suvaidinusi dabar jau 50-ies aktorė Drew Barrymore.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Barrymore suvaidintas Danielės vaidmuo, įkvėptas Pelenės, tapo tikra klasika, tačiau nuo to laiko, kai gyveno pasakiško grožio šalyje Prancūzijoje ir filmavosi milijonų širdis pavergusioje kino juostoje, aktorė pasikeitė ir per tuos metus nuveikė daugybę dalykų, rašo usmagazine.com.

REKLAMA
REKLAMA

Filmą „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ žiūrėkite šeštadienį, 15.30 val., per TV3

REKLAMA

Aktorė Drew Barrymore
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktorė Drew Barrymore

„Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ aktoriai

Režisieriaus Andy Tennanto filme D. Barrymore suvaidino pagrindinę filmo heroję Danielę, kuri, kaip ir jos Pelenės įkvėptas personažas, gyvena su piktąja pamote Rodmilja (vaid. Anjelica Huston) ir įseserėmis Margarita (vaid. Megan Dodds) bei Žaklina (vaid. Melanie Lynskey) XVI amžiaus Prancūzijoje. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, istorijoje nėra tradicinės fėjos krikštamotės, ją pakeitė istorinė asmenybė – Leonardas da Vinčis (vaid. Patrickas Godfrey). 

Priešingai nei brolių Grimų išgalvota herojė, Danielė filme įrodė, kad nėra viena tų princesių, kurias turi išgelbėti princas ant balto žirgo, nors ir įsimyli princą Henrį (vaid. Dougray Scottas).

D. Barrymore herojė filme ne tik skuba į pagalbą tarnams, bet ir meta iššūkį princo principams. Tačiau, kaip ir visose Pelenės istorijose, pabėgusi iš princo Henrio kaukių baliaus ji pameta kurpaitę, tik jos kurpaitė nėra stiklinė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas

Šis filmas – tik vienas iš daugelio darbų, kuriuose pasirodė aktorė D. Barrymore. Per savo aktorinę karjerą ji jau yra sukūrusi daugybę įsimintinų vaidmenų.

Ji pasirodė tokiuose filmuose, serialuose ir laidose kaip „Dar nebučiuota“, „Čarlio angelai“, „Visados kaip pirmą kartą“ ir „Santa Clarita Diet“. 

REKLAMA

Kaip režisierė ji debiutavo 2009 metais filme „Riedėk“, kuriame vaidino ir ji pati. Šiame filme ji pasirodė kartu su aktoriais Elliot Page ir Kristen Wiig. 

Kalbant apie jos asmeninį gyvenimą, po trumpai trukusios santuokos su buvusiu vyru Jeremy Thomasu, 2004 m. D. Barrymore susituokė su komiku Tomu Greenu, tačiau jau kitąmet išsiskyrė. 

Ji vėl atrado meilę su Willu Kopelmanu, su kuriuo buvo susituokusi 2012–2016 m. Pora susilaukė dviejų dukterų – Olive (2012) ir Frankie (2014).

D. Barrymore toliau tęsia darbus aktorystėje ir turi savo televizijos laidą „The Drew Barrymore Show“, kuri turi didelį gerbėjų ratą.

Filmas „Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ – šeštadienį, 15.30 val., per TV3 televiziją!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų