Prisimenate aktorę iš filmo „Pelenės istorija“? Štai kaip ji atrodo dabar

D. Barrymore suvaidintas Danielės vaidmuo, įkvėptas Pelenės, tapo tikra klasika, tačiau nuo to laiko, kai gyveno pasakiško grožio šalyje Prancūzijoje ir filmavosi milijonų širdis pavergusioje kino juostoje, aktorė pasikeitė ir per tuos metus nuveikė daugybę dalykų, rašo usmagazine.com.
„Ilgai ir laimingai. Pelenės istorija“ aktoriai
Režisieriaus Andy Tennanto filme D. Barrymore suvaidino pagrindinę filmo heroję Danielę, kuri, kaip ir jos Pelenės įkvėptas personažas, gyvena su piktąja pamote Rodmilja (vaid. Anjelica Huston) ir įseserėmis Margarita (vaid. Megan Dodds) bei Žaklina (vaid. Melanie Lynskey) XVI amžiaus Prancūzijoje.
Be to, istorijoje nėra tradicinės fėjos krikštamotės, ją pakeitė istorinė asmenybė – Leonardas da Vinčis (vaid. Patrickas Godfrey).
Priešingai nei brolių Grimų išgalvota herojė, Danielė filme įrodė, kad nėra viena tų princesių, kurias turi išgelbėti princas ant balto žirgo, nors ir įsimyli princą Henrį (vaid. Dougray Scottas).
D. Barrymore herojė filme ne tik skuba į pagalbą tarnams, bet ir meta iššūkį princo principams. Tačiau, kaip ir visose Pelenės istorijose, pabėgusi iš princo Henrio kaukių baliaus ji pameta kurpaitę, tik jos kurpaitė nėra stiklinė.
Aktorės karjera ir asmeninis gyvenimas
Šis filmas – tik vienas iš daugelio darbų, kuriuose pasirodė aktorė D. Barrymore. Per savo aktorinę karjerą ji jau yra sukūrusi daugybę įsimintinų vaidmenų.
Ji pasirodė tokiuose filmuose, serialuose ir laidose kaip „Dar nebučiuota“, „Čarlio angelai“, „Visados kaip pirmą kartą“ ir „Santa Clarita Diet“.
Kaip režisierė ji debiutavo 2009 metais filme „Riedėk“, kuriame vaidino ir ji pati. Šiame filme ji pasirodė kartu su aktoriais Elliot Page ir Kristen Wiig.
Kalbant apie jos asmeninį gyvenimą, po trumpai trukusios santuokos su buvusiu vyru Jeremy Thomasu, 2004 m. D. Barrymore susituokė su komiku Tomu Greenu, tačiau jau kitąmet išsiskyrė.
Ji vėl atrado meilę su Willu Kopelmanu, su kuriuo buvo susituokusi 2012–2016 m. Pora susilaukė dviejų dukterų – Olive (2012) ir Frankie (2014).
D. Barrymore toliau tęsia darbus aktorystėje ir turi savo televizijos laidą „The Drew Barrymore Show“, kuri turi didelį gerbėjų ratą.
