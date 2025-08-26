Filmų „Haris Poteris“ žvaigždė prisipažino apie sveikatos bėdas: „Nenoriu gyventi skausme“

84 metų BAFTA laureatė interviu žurnalui „Weekend Magazine“ prisipažino, kad beveik nesportavo ir dabar priversta vaikščioti su vaikštyne, rašo unian.net.
„Aš nuvyliau savo kūną. Nesirūpinau juo. Man atrodė, kad mankšta – tuščias laiko švaistymas, bet ji prailgina gyvenimą. Buvau kvaila“, – sakė aktorė.
Margolyes taip pat kategoriškai atmetė galimybę vartoti „Ozempic“ – vaistą, išpopuliarėjusį tarp žvaigždžių, norinčių numesti svorio. Ji pabrėžė, kad šis preparatas skirtas diabetikams, ir paragino uždrausti maisto reklamas televizijoje:
„Mes neturime vartoti vaistų, kurie skirti sergantiems žmonėms.“
Aktorė prisipažino, kad svarsto apie pagalbą pasitraukiant iš gyvenimo, jei prarastų gebėjimą savarankiškai gyventi:
„Nenoriu patirti lėto nykimo skausme ir pažeminime. Jei prarasčiau protą ar kalbą, norėčiau, kad mane paleistų. Noriu išlikti savimi.“
Tai ne pirmas kartas, kai Miriam Margolyes atvirai kalba apie sveikatos problemas. Dar 2017 m. ji minėjo savo baimę dėl osteoporozės pasekmių, o 2023 m. – apie stuburo stenozę, ribojančią jos judrumą. Ji taip pat pripažino, kad silpnybė saldumynams ir drausmės stoka pakenkė jos sveikatai.
Filmai su Miriam Margolyes
Britų aktorė, garsėjanti ryškiais charakteriniais vaidmenimis, pasirodė daugybėje kino juostų. Ji vaidino tokiuose filmuose kaip „Romeo ir Džuljeta“, „Mulen Ružas!“, „Ponia Haris vyksta į Paryžių“ ir daugelyje kitų.
Didžiausią atpažįstamumą jai suteikė profesorės Sprout vaidmuo „Hario Poterio“ filmuose. Margolyes taip pat daug dirbo teatre ir televizijoje, tačiau būtent kinas išgarsino ją visame pasaulyje.
2023 m. ji pozavo atvirai fotosesijai britų Vogue žurnalui, prisidengdama tik indais ir desertais, tuomet prisipažinusi, kad nemėgsta savo kūno.
Anksčiau aktorė sulaukė kritikos iš „Hario Poterio“ gerbėjų, kai pareiškė, jog suaugusiems franšizės fanams „seniai metas suaugti“ ir palikti burtų pasaulį.
