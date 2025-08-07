Prisimenate legendinę princesę Kseną? Štai kaip ji atrodo dabar

Pirmą kartą Ksenos vaidmenį atliekanti aktorė pasirodė trijų serijų populiariojo „Herkules“ seriale ir iš pradžių buvo numatyta, kad ji mirs trečiojoje serijoje, tačiau per tuos kelis epizodus Ksena tapo tokia populiari, kad prodiuseriai įžvelgė finansinę naudą ir sukūrė atskirą serialą jai.
Fantastinis serialas, filmuotas Naujojoje Zelandijoje, debiutavo 1995 m., o paskutinė jo serija buvo parodyta 2001 m. birželio 18 d. Šiame magijos, humoro, istorinės fantastikos ir daug veiksmo kupiname seriale vaidina Lucy Lawless, rašoma womansworld.com.
Ksena buvo tokia populiari, kad iki šiol yra perkama šimtai su ja susijusių produktų – nuo komiksų iki vaizdo žaidimų, o kasmetiniai serialo gerbėjų suvažiavimai yra gausiai lankomi. Praėjus dvidešimt trejiems metams po paskutinio serialo epizodo pasirodymo, Ksena vis dar yra įdomi žiūrovams.
Ne paslaptis, kodėl „Ksena: karingoji princesė“ išlaikė laiko išbandymą – žiūrovams patiko senovės pasaulio vaizdai, masėms pateikta moterų galia, humoro jausmas ir nepaprastai talentingi aktoriai, kurie kiekvieną savaitę atgaivindavo istorijas. Todėl kyla natūralus klausimas, kur atsidūrė pagrindinė serialo aktorė?
Ksena – Lucy Lawless
Ksenos istorija prasidėjo kaip negailestingos karės, tačiau, serialui vystantis, jos siužetinė linija pasisuko gailestingumo link, kai po stulbinančio suvokimo ji ėmė prašyti atleidimo už ankstesnius nusikaltimus. Dėl Ksenos vaidmens Lucy Lawless tapo kultine televizijos žvaigžde.
Gimusi Lucille Frances Ryan Oklande (Naujoji Zelandija), Lucy ir toliau atliko įvairius vaidmenis, įskaitant D'Anos Biers vaidmenį seriale „Galaktikos žvaigždė“ (Battlestar Galactica), vaidmenį filme „Nakvynės istorijos“ (2008 m.), taip pat kelis televizijos filmus, įskaitant „Skėrius“ (2005 m.) ir „Šikšnosparnius vampyrus“ (2005 m.).
Jos balsas skambėjo daugelyje filmų, o 2011 m. Lucy pasirodė filme „Neįprasta šeima“ (No Ordinary Family). Be to, ją buvo galima pamatyti kaip Lukreciją filmo „Spartakas“ priešistorinėse dalyse „Spartakas: arenos dievai“ ir „Spartakas: kerštas“.
Vaidindama Karoliną Platt BBC mini seriale „Top of the Lake“, Lawless sulaukė kritikų pagyrų. Vėliau ji ėmė vaidinti NBC komedijos žanro seriale „Parks and Recreation“ kaip nuolatinė Diane Lewis veikėja.
2019 m. filme „Mano gyvenimas yra žmogžudystė“ (My Life Is Murder) ji parodė savo natūralius pelenų šviesumo plaukus, kurie anksčiau buvo nudažyti juodai dėl Ksenos vaidmens. Ji taip pat atliko nedidelius vaidmenis filmuose „Žmogus-voras“ (2002 m.), „EuroTrip“ (2004 m.), „The Changeover“ (2017 m.) ir įgarsino Nun-chucką filme „Minions: Gru iškilimas“ (2022).
Šiais metais Lucy stojo už kameros ir režisavo „Sundance“ festivalyje rodytą filmą „Never Look Away“. Ji tikisi, kad tai yra naujo jos gyvenimo skyriaus pradžia. Lawless yra ištekėjusi už vieno iš „Ksena: karingoji princesė“ serialo kūrėjų Roberto Taperto ir yra trijų vaikų motina.
