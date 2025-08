Serialo „Seksas ir miestas“ gerbėjams – liūdna žinia

Kaip rašo BBC, serialo kūrėjas Michaelas Patrickas Kingas paaiškino, jog rašydamas paskutinę serijos dalį suprato, kad „tai gali būti puiki vieta sustoti“. Žinia apie serialo pabaigą buvo paviešinta jo socialiniuose tinkluose.

Pavadinimas „And Just Like That“ kilo iš pagrindinės herojės Carrie Bradshaw frazės, o pats serialas pasakojo trijų iš keturių originalių veikėjų gyvenimus ir meilės peripetijas joms jau įžengus į penktąjį dešimtmetį Niujorke.

Finalas dar tik laukia – paskutinė dviejų dalių serija dar neparodyta. M. P. Kingas teigė, kad komanda sąmoningai delsė pranešti apie pabaigą, nes nenorėjo, kad žodis „paskutinis“ užgožtų žiūrovų džiaugsmą žiūrint visą sezoną.

Sarah Jessica Parker, įkūnijanti Bradshaw, pasidalijo nuotraukų montažu iš abiejų sezonų ir parašė, kad ši herojė „27 metus diktavo jos profesinį ritmą“, tačiau dabar šis skyrius esą baigtas.

„Tai buvo džiaugsmas, nuotykis, sunkus, bet prasmingas darbas kartu su išskirtiniais talentais. Tai nepamirštama“, – rašė aktorė. Ji taip pat pridėjo: „Tikiuosi, paskutinės dvi serijos jums patiks taip pat, kaip jos patiko mums.“

Kristin Davis, vaidinusi Charlotte York, prisipažino: „Man labai liūdna.“

Užplūdo gerbėjų reakcijos

Po pranešimo apie serialo pabaigą, socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė reakcijų. Vienas gerbėjas rašė: „Norėjau, kad šis serialas tęstųsi iki tol, kol visos herojės persikels į senelių namus Palm Biče.“

Kitas komentavo: „Mes nenorime, kad jis baigtųsi. Mes tiesiog norime, kad jis būtų geresnis.“

Garsus vardas, silpnas finišas?

„Seksas ir miestas“, sukurtas pagal Candace Bushnell knygas, jau buvo pavirtęs dviem filmais ir vienu priešistorei skirtu mini serialu dar prieš pasirodant „And Just Like That“. Dėl to kai kurie gerbėjai tikėjosi dar vieno tęsinio.

Remiantis televizijos reitingais, serialo peržiūros per tris sezonus mažėjo. Pasak „Samba TV“, pirmąją seriją peržiūrėjo 1,1 mln. JAV namų ūkių, o pastarosios serijos sulaukė mažiau nei pusės to skaičiaus.

Kritikos netrūko nuo pat pirmųjų serijų. Daugiausia dėmesio sulaukė bandymai paįvairinti aktorių sudėtį – žurnalas Elle rašė, kad tai „nesuveikė“, o „The Guardian“ pavadino tai „perdėtu atsiprašymu už ankstesnį rasinį nejautrumą“.

Žiūrovai pastebėjo ir siužeto netikslumų, pavyzdžiui, vieno veikėjo tėvas, regis, „mirė du kartus“.

Trečiajame sezone iš serialo dingo nevienareikšmiškai vertintas veikėjas Che Diaz, The Daily Beast jį net pavadino „blogiausiu veikėju televizijoje“. Jį pakeitė naujas personažas, dirbantis BBC.