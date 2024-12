Džiugi žinia „Seksas ir miestas“ gerbėjams: į Lietuvą atvyksta jo autorė 

2025-ųjų pavasarį į Vilnių atvyks visame pasaulyje populiarios knygos ir televizijos serialo „Seksas ir miestas“ autorė Candace Bushnell. Istorijų, kurių laukė milijonai moterų visame pasaulyje, ir herojų, keitusių požiūrį į draugystę, madą, santykius, karjerą, nepriklausomybę ir seksą, kūrėją gegužės 11 d. bus galima išvysti koncertų salėje „Compensa“. Čia Candace Bushnell, dar žinoma kaip tikroji Carrie Bradshaw, pristatys savo vienos moters šou „Tikros istorijos apie seksą, sėkmę ir „Seksą ir miestą“ (True Tales of Sex, Success and Sex and the City).