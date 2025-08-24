Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo etikos sargus pasiekė Cichanouskio skundas dėl Sinicos: komisija nusprendė tyrimo nepradėti

2025-08-24 16:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 16:08
S. Cichanouskis (nuotr. SCANPIX)
16

Parlamentarui Vytautui Sinicai keliant klausimus apie Baltarusijos opozicionierių lyderę Sviatlaną Cichanouskają bei jos sutuoktinį Siarhejų Cichanouskį, pastarasis kreipėsi į prokuratūrą dėl viešo jo įžeidinėjimo. Tiesa, institucija šį, rusų kalbą rašytą, skundą perdavė Seimo etikos sargams. 

Visgi, vienai Etikos ir procedūrų komisijos narei balsavus už, devyniems – prieš komisija nusprendė tyrimo šiuo klausimu nepradėti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liberalo Armino Lydekos teigimu, klausimų kelia ne skundo turinys, o tai, kad jis parašytas ne valstybine kalba. Anot jo, pradėjus tyrimą dėl šio kreipimosi būtų sukurtas žalingas precedentas. 

„Visai nereikėtų svarstyti. Ne dėl turinio, o dėl to, kad jis yra surašytas rusų kalba, kuria jokie dokumentai Lietuvoje nėra svarstomi. Dėl šio pagrindo, nesigilinant į turinį, neturėtume sukurti blogo precedento, kad pradėtume gilintis, nagrinėti ir padaryti to norma“, – posėdyje kalbėjo A. Lydeka. 

„Bus sukurtas ateičiai labai žalingas precedentas, jei iš viso bus nagrinėjami skundai, surašyti rusų kalba“, – akcentavo jis. 

Tiesa, prokuratūra minėtą skundą išvertė. Dėl šios priežasties konservatorė Dalia Asanavičiūtė ragino imtis tyrimo. 

„Manyčiau, kad reikėtų pradėti tyrimą. Galime paprašyti prokuratūros, kad atsiųstų skundą, išverstą į lietuvių kalbą, ir tada pradėti“, – dėstė ji. 

ELTA primena, kad V. Sinica liepą kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją (URM) dėl S. Cichanouskajos vadovaujamos „Baltarusių demokratijos atstovybės“ akreditacijos panaikinimo. Ministerijai atsisakius svarstyti šį klausimą, parlamentaras surengė protestą, kuriuo ragino panaikinti akreditaciją. Šią akreditaciją 2021 m. suteikė tuometinis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Kiek vėliau jis kreipėsi ir į Generalinę prokuratūrą, kad ši įvertintų, ar S. Cichanouskio pasisakymai apie galimybes Lietuvoje kurti baltarusių autonomines salas nepažeidžia Baudžiamojo kodekso (BK) nuostatų ir šalies teritorinio vientisumo principų.

„Pats S. Cichanouskis neseniai viešai žavėjosi Rusijos įvykdyta Krymo aneksija. Čia nėra pasiteisinimų ir net nėra dviprasmiška. Lietuvoje jau kuris laikas vystoma savotiška alternatyvi Baltarusija tremtyje, tik S. Cichanouskis vienintelis taip neapdairiai ir atvirai tą įvardijo“, – pranešime dėstė V. Sinica.

Reaguojant į viešojoje erdvėje kilusį pasipiktinimą, S. Cichanovskajos biuro Tarptautinių santykių skyriaus vadovas Dzianis Kuchynskis pareiškė, kad baltarusiai nekelia grėsmės nei juos priglaudusios Lietuvos suverenitetui, nei jos teritoriniam vientisumui. Savo ruožtu. S. Cichanouskis tvirtino buvęs neteisingai suprastas.

Išmintis
Išmintis
2025-08-24 16:16
Įsileisk kiaulę į bažnyčią...
Atsakyti
Ura,ura,uraaaaaa!!!!
Ura,ura,uraaaaaa!!!!
2025-08-24 16:14
Šaunuolis Serioga,vers vldžią Lietuvoje.Svetka Baltarusijos prezidentė,pripažinta Lietuvos.Serioga bus Lietuvos prezidentas,pripažintas Baltarusijos.
Atsakyti
ARTISTAS
ARTISTAS
2025-08-24 16:12
ĮŽŪLUS BRUDAS, TEGU SKUNDŽIASI BATKAI, KURIS JĮ ČIA PASIUNTĖ IR TEGU NEVAIDINA IŠVADUOTOJO
Atsakyti
