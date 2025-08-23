Radę tragiškos būklės stirną, gyventojai niekaip nesulaukė pagalbos: „Kur yra mūsų institucijos?“

Apie šį įvykį socialiniuose tinkluose pasidalino Salininkų Vaikų seniūnaitijos seniūnaitė Violeta Fominienė.
Pasak jos, į ją rugpjūčio 12 d. rytą kreipėsi Salininkų g. 90 dviračiu važiavusi gyventoja, kuri griovyje pastebėjo gulinčią sužeistą stirną.
V. Fominienės teigimu, gyventoja dėl sužeisto gyvūno apie 10 val. 30 min. kreipėsi į policijos pareigūnus, o vėliau apie 10 val. 58 min. ir į Laukinių gyvūnų globos centrą (LGGC). Tačiau pagalbos sulaukti ilgą laiką nepavyko, o į įvykio vietą atvyko ir pati seniūnaitė.
„Atvykau ir dar kartą skambinau tiek į policiją, tiek į LGGC. 13:27 paklausus, kada atvyks (LGGC – aut. past.), išgirdome atsakymą, kad jie „turėjo kitų reikalų, maitino gyvūnus“ ir tik dabar išvažiuoja pas sužeistą stirną“, – pasakojo V. Fominienė.
Visgi net ir praėjus kelioms valandoms, jokios pagalbos Salininkų gyventojai nesulaukė, kol galiausiai V. Fominienė pati nusprendė kreiptis į vietos bendruomenę pagalbos.
„Paskelbiau įrašą „Facebook“, tikėdamasi, kad atsiras medžiotojų ar žmonių, galinčių patarti. Ir jie atsirado – neabejingi gyventojai susirinko vietoje, su pledu perkėlė stirną į pavėsį ir likome prie jos.
14:15 gavome SMS (iš LGGC – aut. past.), kad darbuotojai atvyks po 50 minučių… nors 13:27 teigė, jog jau išvažiuoja iš Kauno į Vilnių", – dalinoes Vaikų seniūnijos seniūnaitė.
Galiausiai, anot V. Fominienės, apie 15 val. atvykę LGGC darbuotojai konstatavo, kad stirną dėl lūžusio stuburo teks užmigdyti.
Tą patvirtino ir LGGC atstovai, kurie nurodė, kad gyvūnui buvo nustatytas stuburo lūžis juosmens srityje.
„Vienintelė pagalba tokiu atveju yra nutraukti gyvūno kančias, toks lūžis nėra pagydomas“, – paaiškino LGGC atstovai.
Jie taip pat priduria, kad gyventojai, radę sužeistą laukinį gyvūną, turėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.
Trūksta pajėgumų, susiduriant su tokiomis situacijomis
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su V. Fominienė, Salininkų Vaikų seniūnaitijos seniūnė teigė, jog visą įvykį apsunkino tai, kad gyventojai ilgą laiką negalėjo sulaukti tarnybų pagalbos.
Štai policija, pasak V. Fominienės, į įvykio vietą taip ir nebuvo atvykę, nors pro ją ir buvo pravažiavęs policijos ekipažas.
„Policijai pati skambinau, žinokite, toks jų reagavimas – net neatvyko į įvykio vietą. Pravažiavo pro mus, net nepasižiūrėjo į šoną, kaip važiavo, taip ir važiavo. Jokios reakcijos nebebuvo“, – tvirtino pašnekovė.
Tiesa, Vilniaus VPK atstovė Julija Samorokovskaja nurodė, kad rugpjūčio 12 d. 5 val. 40 min. buvo gautas pranešimas, kad vairuotojas Salininkų g., važiuodamas „Peugeot“ automobiliu kliudė gyvūną, kurio nesimato.
Nuvykę į įvykio vietą pareigūnai gyvūno taip pat nepastebėjo. Be to, J. Samorokovskaja pridėjo, kad daugiau pranešimų apie partrenktą gyvūną policija negavo.
Vaikų seniūnaitijos seniūnė taip pat pridūrė, kad kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybės valdomą komunalinių paslaugų įmonę „Grinda“ tačiau šios atstovai nurodė, kad jie atvyksta tik pas nugaišusius gyvūnus.
Be to, V. Fominienės teigimu, pajėgumų neužtenka ir tokioms įstaigoms, kaip LGGC.
„Dirba žmonės dviese tiktai. Pati moteris kelia telefono ragelį, atsakinėja į pokalbius, maitina gyvūnus ir išvažiuoja į įvykio vietas. Vienu žodžiu, du žmonės užsiima gyvūnų gelbėjimo procedūromis ir pagalbos jiems suteikimu“, – tvirtino ji.
Todėl, Vaikų seniūnaitijos seniūnės tvirtinimu, Lietuvoje reikėtų steigti daugiau filialų, į kuriuos galėtų kreiptis žmonės, pastebėję nukentėjusius gyvūnus.
„Įsivaizduokite, iš Kauno važiuoti tokį atstumą. Aš nekaltinu darbuotojų, kurie ten dirba, nes ką jie gali padaryti? Jie yra dviese. Bet pati sistema kalta. Kur yra mūsų institucijos, ką jos veikia, kodėl jos nenustato prioritetų ir filialų Vilniuje, arba bent jau kelis filialus per Lietuvą? Tai turėtų būti, nes gyvūnai labai dažnai partrenkami.
Toje pačioje vietoje, kur gyvename, Salininkuose čia jau ne pirma situacija, net ženklo nėra, kad gyvūnai laksto per kelius, ir ne vieną kartą buvo partrenktas gyvūnas“, – tikino V. Fominienė.
Vienintelis toks globos centras
LGGC atstovų teigimu, šis centras yra vienintelis toks, kuris visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje teikia veterinarinę pagalbą sužeistiems laukiniams gyvūnams.
Pasak LGGC, šioje įstaigoje šiuo metu dirba 13 darbuotojų, verta pažymėti ir tai, jog centras dirba kiaurą parą, o vienos pamainos metu dirba nuo 2 iki 4 žmonių.
„Centre nuolat gydoma ir globojama apie 100 laukinių gyvūnų“, – sako LGGC.
Tiesa, Kauno rajone įsikūrusio centro atstovai pripažįsta, kad jei būtų įsteigta daugiau tokio tipo filialų, pagalbą nukentėjusiems gyvūnams būtų galima suteikti greičiau.
„Be abejo, jei turėtume padalinius įvairiuose Lietuvos regionuose, suteikti skubią veterinarinę pagalbą galėtume greičiau“, – teigė LGGC atstovai.
LGGC duomenimis, vidutiniškai per dieną vasaros sezono metu LGGC 40–70 pranešimų dėl sužeistų laukinių gyvūnų visoje Lietuvoje.
