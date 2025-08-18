Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ragina kuo skubiau pasitikrinti pašto dėžutes: praneškite ir kitiems

2025-08-18 11:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 11:20

Rugpjūčio mėnesį vilniečiai raginami pasitikrinti savo pašto dėžutes – jas jau pasiekia pirmieji kvietimai registruotis į pirmąją Vilniaus piliečių asamblėją.

Pašto dėžutės, asociatyvi nuotrauka (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Pašto dėžutės, asociatyvi nuotrauka (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, jau dabar pats metas pradėti tikrinti pašto dėžutes – praneškite tai ir kitiems Vilniaus miesto gyventojams.

Ragina pasitikrinti pašto dėžutes

Nurodoma, kad kvietimai siunčiami adresais, kurie buvo parinkti atsitiktine tvarka, o registruotis gali visi, vyresni nei 18 metų Vilniaus miesto gyventojai, gyvenantys adresu, kuriuo gautas kvietimas.

Iš visų, gavusiųjų kvietimus ir užsiregistravusius, bus atrinkta 50 gyventojų, kurie taps Vilniaus piliečių asamblėjos dalimi.

„Rugpjūčio mėnesį Vilniuje – namų pašto dėžučių tikrinimo metas! 13 tūkst. Vilniaus miesto gyventojų namų pašto dėžutes jau po truputį pasiekia laiškai su kvietimu registruotis į pirmąją Vilniaus piliečių asamblėją.

Adresai, kuriais siunčiami kvietimai, parinkti atsitiktine tvarka. Registruoti savo norą dalyvauti asamblėjoje gali 18 metų ir vyresnis Vilniaus miesto gyventojas, gyvenantis adresu, kuriuo atkeliavo laiškas.

Ar jau pasitikrinote namų pašto dėžutę?

Atranka į piliečių asamblėją vyksta iki rugsėjo 7 d. Iš visų užsiregistravusiųjų pagal sociodemografinius rodiklius algoritmas atrinks 50 laimingųjų, kurie ir taps asamblėjos dalyviais.

Jie formuluos rekomendacijas Vilniaus miesto savivaldybės merui, miesto tarybai ir administracijai klausimu: kaip pasiekti, kad kuo daugiau Vilniaus gyventojų dažniau rinktųsi keliauti viešuoju transportu, dviračiu arba pėsčiomis?“ – dalijosi Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“.

Vyks pirmoji Vilniaus piliečių asamblėja

Kaip skelbiama interneto svetainėje pasitarkime.vilnius.lt, pirmoji piliečių asamblėja Vilniuje vyks 2025 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais. Tai sparčiai populiarėjanti piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimą forma, siekiant išgirsti gyventojų balsą svarbiais miestui klausimais.

Pirmojoje Vilniaus piliečių asamblėjoje dalyvaus 50 atsitiktinai atrinktų miestiečių, kurie susitiks diskutuoti, kaip galime pasiekti tvaresnio kasdienių kelionių pasiskirstymo mieste.

Asamblėjos tikslas – kartu ieškoti sprendimų ir susitarti dėl iškelto asamblėjos klausimo. Rezultatas – parengtos rekomendacijos, kurios bus perduotos miesto merui, tarybai ir savivaldybės administracijai.

Asamblėjos eiga:

  • dalyviai išgirs specialistų pristatymus apie esamą situaciją, naujausius tyrimus ir taikomas strategijas;
  • dalyvaus diskusijose mažose grupėse;
  • formuluos rekomendacijas ir perduos jas Vilniaus savivaldybės vadovams: merui, miesto tarybai ir administracijos direktoriui.

Grupėse ieškodami atsakymo į pagrindinį asamblėjos klausimą dalyviai aptars:

  • Kokios pagrindinės kliūtys trukdo gyventojams pasirinkti viešąjį transportą, dviratį ar kelionę pėsčiomis priklausomai nuo jų gyvenamos vietos?
  • Kaip pagerinti viešąjį transportą, kad jis taptų tikra alternatyva automobiliui?
  • Kaip skatinti patogų susisiekimą gyvenamųjų rajonų viduje pėsčiomis ar dviračiu?

Kaip dalyvauti?

Nuo rugpjūčio 6 d. tikrink savo namų pašto dėžutę. Jei rasi laišką su kvietimu – registruokis dalyvauti pirmojoje Vilniaus piliečių asamblėjoje laiške nurodytais būdais: skambučiu arba užpildant anketą internete.

13 tūkstančių namų adresų, kuriems bus siunčiami laiškai su kvietimais registruotis į asamblėją, atrenkami atsitiktine tvarka.

Rugsėjo 8-10 d. atsitiktine tvarka pagal sociodemografinius rodiklius, kaip lytis, amžius, gyvenama vieta ir kt., atrinktus dalyvius informuosime skambučiu ir kitais registracijos metu nurodytais kontaktais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

