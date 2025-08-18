Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Būstas

Vilniuje iškils nauji daugiabučiai: įvardijo ir vidutinę kainą už kvadratinį metrą

2025-08-18 12:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 12:44

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Rinvest“ gavo statybos leidimą ir pradeda įgyvendinti naują gyvenamojo būsto projektą „Kvepia mėtom“ sostinės vakarinėje dalyje.

Daugiabučiai

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Rinvest" gavo statybos leidimą ir pradeda įgyvendinti naują gyvenamojo būsto projektą „Kvepia mėtom" sostinės vakarinėje dalyje.

0

Kvartalas iškils Mozūriškių g. 2, šalia „Vilnius Outlet“ prekybos centro, Vilniaus vakarinio aplinkkelio ir Pilaitės prospekto. Į projektą planuojama investuoti 28 mln. eurų.

Numatoma pastatyti septynis 3–4 aukštų daugiabučius, kuriuose bus įrengti 267 A++ energinės klasės butai – nuo vieno kambario (24–31 kv. m) iki keturių kambarių (84 kv. m) būstų. Visi butai turės balkonus arba terasas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinė butų kaina projekte – 3300 eurų

Pastatuose numatyti liftai, užtikrinantys patogų susisiekimą tarp gyvenamųjų aukštų ir požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, kurioje numatytos 262 automobilių stovėjimo vietos. Kvartalas suprojektuotas perimetrinio užstatymo principu – automobilių stovėjimo aikštelės tik požeminėje aikštelėje, o vidiniai kiemai bus skirti poilsiui, vaikų žaidimams ir bendruomenės erdvėms.

„Sąmoningai pasirinkome perimetrinį užstatymą, nes jis leidžia kurti uždarus, automobilių eismui neprieinamus kiemus. Tai užtikrina gyventojų privatumą, vaikų saugumą ir stiprina bendruomeniškumą. Pirmuosius gyventojus planuojame pasitikti jau 2027 m. pavasarį“, – sako „Rinvest“ plėtros vadovas Giedrius Kražauskas.

Be gyvenamųjų butų, projekte bus įrengtos 29 komercinės patalpos, kurių plotas sieks nuo 27 iki 212 kv. m. Jose numatoma vieta vaikų darželiui bei kitoms paslaugoms, skirtoms vietos gyventojams ir aplinkinių rajonų bendruomenei.

Pasak G. Kražausko, kvartalo vieta pasirinkta dėl patogaus susisiekimo ir patrauklios aplinkos: „Vos už 250 metrų esančiame „Vilnius Outlet“ veikia parduotuvės, restoranai, sporto klubai bei vaikų užimtumo erdvės, būreliai. Vakariniu aplinkkeliu miesto centrą galima pasiekti per mažiau nei 10 minučių, o artimiausia viešojo transporto stotelė yra čia pat – Sidaronių gatvėje. Aktyvaus poilsio galimybes suteikia netoliese esantys Buivydiškių tvenkinys, Pilaitės piliakalnis ir miško takai".

Vidutinė butų kaina projekte bus 3300 eurų už kvadratinį metrą.

