Ką gerti ir ko ne, kad skausmingos mėnesinės taptų lengviau pakeliamos?

Jei problema nesprendžiama, gali rimtai nukentėti gebėjimas mokytis, darbingumas ir net socialinis gyvenimas. Tad per „tas dienas“ rekomenduojama nuoširdžiau pasirūpinti savimi. Ką gerti (arba ko negerti) per mėnesines, kad skaudėtų ne taip intensyviai ir sunkios dienos praeitų lengviau?
Žolelių arbatų idėjos – lengvesnėms ir jaukesnėms dienoms be skausmo
Žolelių arbatas galima gerti kasdien, tačiau per skausmingas mėnesines jos itin naudingos, nes gali padėti mažinti diskomfortą, spazmus, irzlumą, pilvo pūtimą, raumenų įtampą ir pan. Vaistinių augalinių žaliavų teikiamas naudas galima vardinti ir vardinti.
Štai, kokias žolelių arbatas rekomenduojame rinktis (galima paieškoti ir vaistinių augalinių žaliavų mišinių – vartojant jas galima gauti net keleriopą naudą):
- Imbiero šaknies arbata – puiki, aromatinga arbata, pasižyminti natūraliomis nuskausminančiomis (analgetinėmis) savybėmis. Imbieras nuo seno vartojamas kaip pykinimą mažinantis ir virškinimą gerinantis produktas – jo naudinga turėti kiekvienuose namuose.
- Ramunėlių žiedų arbata – kvapni, salsvo ir malonaus skonio, aromatinga arbata, kuri ne tik mažina spazmus ir pilvo pūtimą, bet ir natūraliai ramina sudirgusią nervų sistemą, padeda gerinti miegą ir atsipalaidavimą.
- Mėtų arba melisų lapų arbata – nuo seno mėgstamas aromatingas gėrimas, kuris pasižymi pilvo pūtimą mažinančiomis ir atpalaiduojančiomis savybėmis. Pilvo pūtimą taip pat mažina kmynų ir pankolių vaisiai.
Didesnis vandens kiekis – raktas į geresnę savijautą
Per mėnesines rekomenduojama gerti dar daugiau vandens, nes „tomis dienomis“ reikšmingai padidėja jo poreikis (juk organizmui kyla nemažas stresas, nes reikia sėkmingai pašalinti visus nereikalingus audinius ir pradėti ruoštis naujam galimam apvaisinimui).
Didesnis vandens kiekis padeda mažinti tinimus, išvengti vandens susilaikymo organizme. Taip pat reikėtų vengti ir didelių druskos kiekių – natrio chloridas gali paskatinti skysčių susilaikymą.
Jei paprastas vanduo skamba ne taip jau ir skaniai bei viliojančiai, galima jį kaip nors pagardinti. Ypatingai naudingas yra šiltas ar drungnas vanduo, paskanintas šviežios citrinos sultimis. Jį galima papildomai pagardinti imbieru ar ciberžole. Toks gėrimas – tikra uždegimo mažinimo „bomba“ ir puikus būdas detoksikuoti organizmą. Galima gerti kiekvieną rytą ar net kuriuo dienos metu.
Kokių gėrimų reikėtų vengti?
Skausmingų mėnesinių metu nerekomenduojama vartoti daug kofeino turinčių gėrimų, pavyzdžiui, kavos ar energinių gėrimų. Jie turi kraujagysles sutraukiantį poveikį, dėl kurio gali sustiprėti skausmingi spazmai, jaučiami per mėnesines. Kofeinas taip pat gali didinti irzlumą, rankų drebėjimą, bloginti bendrąją savijautą, sutrikdyti miegą (o poilsis tomis dienomis juk ypatingai svarbus).
Nors gali atrodyti, kad alkoholis palengvina simptomus, tarkime, atpalaiduoja raumenis ir padeda pamiršti apie skausmą, jo nederėtų vartoti tuomet, kai organizme „siaučia“ uždegimas – situacija gali tik pasunkėti. Ypatingai netinkami gazuoti, fermentuoti alkoholiniai gėrimai bei saldūs kokteiliai, nes jie papildomai pučia pilvą ir dažnai turi daug paprastojo cukraus, kuris uždegimo metu tikrai nepageidaujamas.
Verta atsisakyti rūkalų, riebaus ir sunkaus maisto, perdirbtų maisto produktų, rafinuoto cukraus. Geriau rinktis lengvesnį maistą, vaisius, uogas (ypač tamsios spalvos), daržoves (ypač tamsiai žalias lapines), sriubas, riebią žuvį, riešutus, valgomąsias sėklas. Tinkamas maistas ir gėrimai bei žalingų įpročių vengimas per „tas dienas“ gali iš tiesų reikšmingai pagerinti situaciją.
O jei vien vartojamų skysčių korekcijų nepakanka?
Yra keletas moksliškai pagrįstų mėnesinių skausmo mažinimo būdų, kurie gali padėti daugumai moterų – tai nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo – NVNU ir hormoninė kontracepcija, kurią priešingai nei nereceptinius vaistinius preparatus nuo skausmo, gali paskirti tik gydytojas.