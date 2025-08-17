Planuojate pirkti namą ar butą? Štai kur tai galima padaryti pigiausiai

„Eurostat“ duomenys rodo, kad būsto kainos bėgant metams Europos Sąjungoje (ES) kito įvairiai. Nuo 2015 m. pirmojo ketvirčio iki 2022 m. trečiojo ketvirčio jos reikšmingai didėjo, po to šiek tiek sumažėjo ir stabilizavosi, o nuo 2024 m. vėl pradėjo didėti.
2025 m. pirmąjį ketvirtį būsto kainos, apskaičiuotos pagal būsto kainų indeksą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, euro zonoje padidėjo 5,4 proc., o ES – 5,7 proc.
Tuo metu 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį būsto kainos euro zonoje ir ES padidėjo atitinkamai 4,1 proc. ir 4,9 proc..
Tai reiškia, kad, palyginti su 2024 m. ketvirtuoju ketvirčiu, 2025 m. pirmąjį ketvirtį būsto kainos euro zonoje padidėjo 1,3 proc., o ES – 1,4 proc.
Augančios kainos kelia klausimus apie būsto įperkamumą, galimybes įsigyti pirmąjį būstą ar investuoti į nekilnojamąjį turtą, todėl žmonės vis dažniau ieško pigesnių alternatyvų arba laukia palankesnio meto pirkimui.
Tačiau ne visose šalyse susiduriama su tokiomis problemomis. Portalas tv3.lt pasidomėjo, kokiose užsienio šalyse busto kainos patraukliausios.
Kur Europoje NT yra pigiausias?
Šiuo metu viena iš pigiausių NT rinkų Europoje yra Bulgarijoje. Čia vidutinė kaina už kvadratinį metrą svyruoja nuo 600 iki 1 200 eurų.
Bulgarija garsėja savo Juodosios jūros pakrante, kurioje įsikūrę tokie populiarūs kurortai, kaip Saulėtas Krantas ar Nesebaras, taip pat kalnų kurortais slidinėjimo entuziastams. Derinys tarp prieinamų kainų, gražios gamtos ir palankaus klimato daro šią šalį vis populiaresnę tarp užsienio pirkėjų bei investuotojų.
Dažniausiai užsieniečiai nekilnojamąjį turtą įsigyja Sofijos, Bansko ar Varnos miestuose.
Pavyzdžiui, Varnos regione, Byala mieste 60 kv. m. butą galimą įsigyti už 65 tūkst. eurų. Tai būtų 1 083 eurai už kv. m.
Už tokią kainą siūlomas netoli jūros esantis butas su vienu miegamuoju, vieta automobilio parkavimui. Butas yra pirmame iš 5 namo aukštų.
Tuo metu didžiausio Bulgarijos miesto Sofijos regione 180 kv. m. namą siūloma įsigyti už 155 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad 1 kv. m. kaina yra 861 euras.
Į šią kainą taip pat įskaičiuota 6,4 aro žemės teritorija. Tiesa, namas nėra iki galo įrengtas, todėl jį įsigijus tektų patirti papildomų išlaidų.
Pigiai NT įsigyti Europoje norintys asmenys tai gali padaryti Rumunijoje. Čia kv. m. kaina vidutiniškai siekia nuo 900 iki 1 500 eurų, todėl būstas šioje šalyje yra vienas iš prieinamiausių visame žemyne.
Rumunija vilioja ne tik patraukliomis kainomis, bet ir įvairove – nuo tokių istorinių miestų, kaip Brašovas ar Sibiu, iki gyvybingos sostinės Bukarešto ir vaizdingų Karpatuose įsikūrusių kaimelių.
Populiariausios vietovės, kuriose įsigyjamas NT Bulgarijoje yra Bukareštas, Brašovas, Klužas-Napoka.
2 kambarių butą Arado mieste Rumunijoje siūloma įsigyti už 57,7 tūkst. eurų. T. y. 877 eurai už kv. m.
Šis butas yra 65 kv. m., visiškai įrengtas. Butas parduodamas kartu su visais jame esančiais baldais, kondicionieriais.
Tuo metu 170 kv. m. naujos statybos namą galima įsigyti už 190 tūkst. eurų.
Jasai mieste parduodamas namas yra pilnai įrengtas, jame yra 2 vonios ir 3 miegamieji.
Panašiai kaip Rumunija, patraukliomis NT kainomis gali pasigirti ir Portugalija. Čia vidutinė nekilnojamojo turto kaina siekia apie 1 000–2 500 eurų už kv. m., o tai ypač vilioja pirkėjus iš užsienio.
Šalis traukia ne tik dėl švelnaus klimato, Atlanto vandenyno pakrantės ir istorinių miestų, bet ir dėl palyginti prieinamų kainų, lyginant su kitomis Vakarų Europos valstybėmis. Dėl šios priežasties Portugalija vis dažniau tampa emigrantų, pensininkų bei investuotojų pasirinkimu, ieškančių nebrangaus, tačiau patrauklioje vietoje esančio būsto.
Pavyzdžiui, 48 kv. m. namą Algarvės regione, Lolės mieste galima įsigyti už 42 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad kv. m. kaina yra 875 eurai.
Tiesa, šis mažų namų projektas dar nėra pradėtas statyti. Tačiau skelbime teigiama, kad name bus 19 kv. m atvira virtuvė ir svetainė, 11 kv. m miegamasis, 13 kv. m palėpė, viena vonios kambarys ir 7 kv. m privatus kiemelis.
Visgi namą įsirengti reikės patiems, o tai reiškia, kad išlaidos bus didesnės nei nurodyta skelbime.
Portugalijoje gana populiarus Lietuvoje neįprastas „lifetime timeshare“ NT pirkimo būdas. Įsigydamas NT pagal tokį principą pirkėjas neįgyja nekilnojamojo turto nuosavybės, bet įgyja teisę naudotis tam tikru laikotarpiu kasmet.
Tokia schema ypač patraukli tiems, kurie nori užsitikrinti garantuotas atostogas be kainų svyravimų.
Pavyzdžiui, Vilamoura Marina, viename prabangiausių Portugalijos kurortinių vietovių, už 17,5 tūkst. siūloma įgyti teisę į septynias poilsio dienas kiekvienais metais, visam gyvenimui.
Savaitė fiksuota – pirkėjas visada atvyktų kovo mėnesį,13-ąją metų šeštadienį. Tokiu metu Algarvės klimatas jau lepina šiluma, tačiau kurortai dar nepersipildę turistais.
Šiaurės Makedonija, Moldova, Latvija ir keli Balkanų regionai taip pat yra tarp pigiausią NT siūlančių šalių, nurodo NT rinką analizuojantys portalai.
Pavyzdžiui, Bitoloje (Šiaurės Makedonija) 100 kv. m. butas kainuoja apie 90 tūkst. eurų, Moldovos provincijoje – nuo 46 tūkst. eurų.
Latvijos mieste Daugpilyje kv. m. kaina siekia vos 270–450 eurų, nors tokie būstai dažnai reikalauja renovacijos.
Kaimo vietovėse Serbijoje, Albanijoje ar Bosnijoje nedidelius namus galima įsigyti už 12–15 tūkst. eurų, o neretai su sklypu.
Visgi įsigijus NT už tokią mažą kainą gali tekti pakloti kur kas daugiau renovacijos darbams.
NT kainos vilioja ir už Europos ribų
Kolumbija sulaukia vis daugiau dėmesio kaip viena pigiausių šalių įsigyti būstą 2025 metais. Šioje Pietų Amerikos šalyje vidutinės NT kainos svyruoja nuo 37 tūkst. iki 84 tūkst. eurų ir yra puikus variantas pirkėjams, ieškantiems ekonomiškų sprendimų.
Pavyzdžiui, Kalio mieste parduodamas modernus 63 kv. m., 3 miegamųjų butas su 2 vonios kambariais, balkonu ir vaizdu į baseiną.
Komplekse yra baseinai, sporto salė, žaliosios erdvės, vaikų žaidimų aikštelė, saunas ir patogus parkavimas. Strategiška vieta šalia universitetų, prekybos centrų, mokyklų ir viešojo transporto. Lengvas susisiekimas su kituose miestuose bei oro uostu.
Šio buto kaina siekia 49 tūkst. eurų., jame galima apsigyventi iš karto. t. y. 777 eurai už kv. m.
Tuo metu norintys Kolumbijoje įsigyti namą su baseinu, tai gali padaryti už 138 tūkst. eurų.
Parduodamas namas yra vos už 77 kilometrų nuo Bogotos (sostinė). Jame yra keturi erdvūs ir šviesūs miegamieji, trys vonios kambariai, jauki svetainė su valgomojo zona bei visiškai įrengta virtuvė.
Įsigiję šį namą turės privatų baseiną bei tris vietas automobiliams.
Taip pat gana patraukliomis NT kainomis pasižymi Filipinai.
Filipinų NT rinkoje 2025 m. pirmąjį ketvirtį vidutinė būsto kaina siekė apie 3,37 mln. Filipinų pesų (51 tūkst. eurų), priklausomai nuo tipo ir vietovės. Nepaisant to, kad 2024 m. kainos augo maždaug 7,6 proc., tačiau 2025 m. augimas sulėtėjo ir rinkoje vis dar galima rasti gerų pasiūlymų.
Populiariausios vietovės yra sostinė Manila, kurioje kainos dėl didelės paklausos yra aukštesnės, taip pat Cebu ir Davao, kuriose jos mažesnės. Pavyzdžiui, kotedžai šiuose miestuose kainuoja nuo 2 iki 5 mln. pesų (30–75 tūkst. eurų), o butai – nuo 3 iki 7 mln. (45–105 tūkst. eurų), priklausomai nuo vietos.
Meksikoje NT rinka taip pat siūlo prieinamas galimybes. Vidutinė būsto kaina šalyje 2025 m. pradžioje buvo apie 150 tūkst. eurų, o kainų augimas siekė apie 8,2 proc. per pirmąjį ketvirtį.
Kotedžai Meksikoje vidutiniškai kainuoja nuo 86 iki 215 tūkst. eurų, o butai – nuo 103 iki 260 tūkst. eurų, priklausomai nuo vietos.
