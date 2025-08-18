Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Lietuvoje pabrango degalai, Estijoje – atpigo

2025-08-18 12:04 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-18 12:04

Degalai Baltijos šalyse per savaitę iki praėjusio penktadienio pabrango Lietuvoje ir Latvijoje, kiek atpigo Estijoje, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalų pylimas BNS Foto

0

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas ir brangiausias benzinas – Estijoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,409 iki 1,489 euro, Rygoje – nuo 1,494 iki 1,554 euro, o Taline – nukrito nuo 1,634 euro iki 1,609 euro.

98 markės benzino litras rugpjūčio 15-ąją kainavo atitinkamai vidutiniškai 1,588 euro, 1,624 euro ir 1,659 euro.

Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje pabrango vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,569 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,534 euro, Estijos – atpigo nuo 1,484 iki 1,459 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

