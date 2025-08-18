Lietuvoje pabrango degalai, Estijoje – atpigo

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas ir brangiausias benzinas – Estijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,409 iki 1,489 euro, Rygoje – nuo 1,494 iki 1,554 euro, o Taline – nukrito nuo 1,634 euro iki 1,609 euro.
98 markės benzino litras rugpjūčio 15-ąją kainavo atitinkamai vidutiniškai 1,588 euro, 1,624 euro ir 1,659 euro.
Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje pabrango vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,569 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,534 euro, Estijos – atpigo nuo 1,484 iki 1,459 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
