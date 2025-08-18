Vairuotojai degalų traukia į Lenkiją: „Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Lietuvoje dyzelinas rugpjūčio 11-ąją vidutiniškai kainavo 1,49 euro už litrą, 3 centais pigiau nei Latvijoje, tačiau 2 centais brangiau nei Estijoje ir net 9 centais brangiau nei Lenkijoje. Tiesa, tuo piktinasi ne visi sostinės degalinėse sutikti gyventojai:
„Visą laiką mums viskas brangu, bet kas yra tas yra.“
„Akcizą dar gali didinti drąsiai.“
„Yra kaip yra, reikia su tuo susitaikyti. Man kažkaip nemaišo.“
„Pripratau jau prie tos kainos, bet kai reikia tai ir važiuoji.“
Pilasi degalus Lenkijoje
Tačiau šalies vežėjai aiškina nustoję pilti šiuos degalus.
„Vežėjai, kurie važiuoja ir veža krovinius į Lietuvos terminalus iš vakarų Europos šalių, grįžta į Lietuvą, tai jie, savaime aišku, pildavosi kurą Lietuvoje. Dabar jie pilasi Lenkijoje ir Lietuva praranda mokesčius“, – sakė „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
„14 centų pigiau bent Lenkijoje, tą skaičių tikrai įvardino vienas vežėjas, kuris vežioja. Plius dar yra ten PVM klausimas ir akcizo gražinimas ten vysta. Kodėl man piltis čia, jeigu ten gaunu geriau?“ – antrino Lietuviškų degalinių sąjungos vadovas Vidas Šukys.
Kenčia ir Lietuvos verslai veikiantys tik šalies viduje.
„Nukenčia labiausiai vietiniai pervežėjai, keleivių pervežėjai ir eiliniai Lietuvos žmonės. Tie, kurie neturi galimybės arba neapsimoka nuvažiuoti iki Lenkijos nusipirkti pigesnio kuro“, – sakė E. Mikėnas.
Dyzelino perka vis mažiau
Pasak ekonomistų, Lietuvos gyventojai ir verslas perka ženkliai mažiau dyzelino nei anksčiau.
„Vežėjai mato tam tikrą rinkos arbitražą. Pas mus dėl didesnių akcizų dyzelinas tapo brangesnis negu kaimyninėse valstybėse, vežėjai, tikėtina, pilasi tą kurą kitose valstybėse“, – kalbėjo „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
„Dyzelino pardavimai, jeigu žiūrėsim birželį, gegužę, buvo apie dešimtadaliu mažesni lyginant su pernai metais. Priežastys labai aiškios, nes turim nuo praėjusių metų atsiradusia CO2 dedamąją, turim padidėjusius akcizus“, – antrino SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Situacija atrodo neįprastai, turint omenyje, kad šalies ekonomika šiuo metu iš lėto stiebiasi į viršų.
„Lietuvos ekonomika tikrai yra sveika. Pirmą pusmetį BVP augimas siekė apie 3 procentus, tai matyti 12 procentų degalų mažmeninės prekybos kritimą su 3 procentų ekonomikos augimu yra visiškai nelogiška. Akivaizdu, kad atsirado kažkoks veiksnys. Akivaizdu, kad tai yra didesni mokesčiai“, – teigė A. Izgorodinas.
Pinigų biudžetas surenka daugiau
Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų, nors dyzelino išgabenama mažiau, dėl šiemet padidėjusio akcizo pinigų valstybės biudžetas surenka daugiau. Vien birželį už dyzeliną ir benziną valdžia surinko 12 milijonų eurų daugiau nei pernai per birželį.
„Jeigu pernai buvo akcizas 41 centas už litrą, tai dabar padidėjo ir akcizas, ir dedamoji, tai tas pokytis yra daugiau negu 20 procentų. Tam, kad mažiau surinktum dyzelino akcizo, turi vartojimas kristi 20 procentų. Kadangi to nėra atsitikę, tas nuosmukis yra mažesnis, surenkama dyzelino akcizo daugiau lyginant su praėjusiais metais“, – aiškino T. Povilauskas.
„Trajektorija yra žemyn. Vis labiau ir labiau žemyn. Ir aš manau, kad mes po kelių mėnesių galime tikrai pasiekti tašką, kai didesni akcizai jau nebeatperka to savo vaidmens. Mes vis tiek matysime galimai mažesnes biudžeto įplaukas“, – įsitikinęs A. Izgorodinas.
Ekonomistai ragina valdžią įvertinti ne tik tiesiogines įplaukas iš akcizų, bet ir kitus pardavimus degalinėse. Siūlo keisti akcizų dydžius.
„Vartotojai išgeria ten kavos, nuperka kažkokio maisto, nuperka papildomų dalykų. <...> Mokesčių sistema pirmiausiai turi būti adekvati ir konkurencinga. Tam, kad mes nematytumėm statistikoje tokių dalykų, kai degalų vartojimas krenta po 11-12 procentų kiekvieną mėnesį“, – sakė A. Izgorodinas.
Ekonomistai priduria, kad nuo kitų metų Lietuvoje toliau turėtų didėti degalų akcizai, kai kaimyninės valstybės tų pačių žingsnių žengti neplanuoja. Pasak rinkos ekspertų, Lietuvos valdžia turėtų gerai pagalvoti ar neverta koreguoti šio plano.
