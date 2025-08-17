Privatumo internete išvis nebeliks? Europos politikai siekia sekti visus žmonių susirašinėjimus

Tiesa, trejus metus vykstančiose diskusijose visuotinio sekimo nepavyko patvirtinti, tačiau šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Danija nori, kad dokumentas, leidžiantis sekti visus žmonių susirašinėjimus, galėtų būti priimtas per kelis mėnesius.
Teisininkai skambina pavojaus varpais – žmonės turi turėti teisę į privatumą ir joks tikslas to negali paneigti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Europos Komisijos biurokratai įtariai žvalgosi į visų europiečių – taip pat ir lietuvių – susirašinėjimus programėlėse ar elektroniniuose paštuose ir norėtų, kad visi jie būtų stebimi.
Prieš trejus metus Europos Komisija paruošė vaikų seksualinės prievartos prevencijos reglamento projektą. Jo apimtis – daugiau nei 130 puslapių. Tarp jų slypi nuostata, kad siekiant išaiškinti vaikų seksualinio išnaudojimo atvejus ar jų rizikas, būtų renkami visi žmonių susirašinėjimų duomenys.
Europos politikai ir aktyvistai tokiai reglamento nuostatai nepritarė, tačiau reglamento siūlymas nepasikeitė, o Europos Sąjungos Tarybai dabar pirmininkaujanti Danija nori, kad šis reglamentas būtų prioritetinis ir skubiai, po kelių mėnesių, priimtas.
Eliminuoja teisę į privatumą
Kaip ir Europos politikų, taip ir TV3 žinių kalbintų gyventojų nuomonės šiuo klausimu išsiskiria:
„Šiaip neramina, kokiu tikslu, kur po to eis visi tie duomenys, kurie yra surinkti. Tai yra vis tiek sekimas be žmonių leidimo.“
„Aš manau, kad tie susirašinėjimai jau dabar renkami, sekami, tai nežinau, iki kokio lygio pradėtų gąsdinti čia jau.“
„Matot, kadangi aš su vaikučiu, tai asmeninį privatumą aš paminčiau vardan to, kad, sakykim, mano vaikas ar kažkieno kito vaikas būtų apsaugotas nuo tokių dalykų.“
Teisininkų verdiktas aiškus – net jeigu tikslas yra vaikų saugumas internete, visų susirašinėjimų rinkimas ir sekimas nėra pateisinamas.
„Šis teisės aktas, kaip jis yra pateiktas ir kaip jis yra dabar yra surašytas, iš principo eliminuoja tokią teisę kaip privatumą“, – sakė advokatas Tomas Tobulevičius.
„Ko gero, tą informaciją turbūt galima ne tik stebėti dėl seksualinių veikų prieš nepilnamečius, bet ir kitais tikslais – turint kažkokių politinių sumetimų“, – teigė advokatas Giedrius Danėlius.
Pagrindinė problema nesprendžiama
Seimo narys, konservatorius Matas Maldeikis siūlymą sekti visus susirašinėjimus laiko Europos biurokratų utopija.
„Žinot, kai tu turi kirvį, tau atrodo visos problemos kaip malkos. Tu gali paimt internetą, jį pradėti kontroliuoti, primesti jam valią biurokratiniu lygiu ir taip sukontroliuoti visuomenę taip, kaip tu ją nori. Tai tikrai nėra kelias“, – kalbėjo politikas.
Už nepilnamečių apsaugą nuo neigiamos informacijos atsakingas žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius mato kitą problemą. Europos Komisija užsimojo spręsti tik vieną problemą – vaikų pornografinio turinio plitimą – o kita, kai vaikai laisvai prieina prie suaugusiųjų pornografijos turinio, lieka neišspręsta.
Tačiau bet kokiu atveju palikta visuotinio sekimo galimybė reglamente kels problemų.
„Greičiausiai sudėtinga būtų užtikrinti privatų susirašinėjimą ir informacijos šaltinį. Pavyzdžiui, jo apsauga žurnalistams, advokatams ir kai kurioms kitoms profesijoms“, – sakė inspektorius.
„Tada koks bendravimas? Mes grįžtam į akmens amžių. Tik susitikimo metu mes galim kalbėtis su klientu ir tai bus tik tada privatu?“, – kalbėjo T. Tobulevičius.
Nepaisant Danijos entuziazmo, kol kas Europos vyriausybės nesutarė dėl siūlomo reglamento ir jame nurodytos visuotinio sekimo galimybės. Jeigu danams pavyktų paspartinti šį klausimą, reglamentą pirmiausiai priimtų Europos Sąjungos Taryba, o po to – Europos Parlamentas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
