Vaizdas lyg iš kompiuterinio žaidimo – Mažeikiuose ugniagesys užpuolė vairuotoją

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Du vyrai tarsi kompiuteriniame žaidime ar koviniame filme bandė jėga iš automobilio ištraukti vairuotoją. Vienas užšokęs ant kitos mašinos kapoto bandė išspirti langą, čia pat perlipo ant „BMW“ ir nuplėšęs valytuvą, juo daužė priekinį stiklą. „BMW“ vairuotojas pajudėjo atgal, kliudė stovintį automobilį ir šonu braukdamas per užpuolikų „Audi“ pabėgo.
Neblaivus vyras, kuriam buvo nustatytas 1,43 promilių girtumas, užlipęs ant kito vyro automobilio variklio gaubto jį apgadino, ir tuo pat metu, antrasis įtariamasis, ne tarnybos metu buvęs neuniformuotas ugniagesys gelbėtojas, bandė savininką ištraukti ir prieš jį smurtavo“, – pasakojo policijos atstovė Evelina Latakytė.
Praėjus kiek daugiau nei valandai po incidento, policija sulaikė abu užpuolikus. Ugniagesio automobilyje pareigūnai rado, kaip įtaria, narkotikų.
„Policijos pareigūnai atlikę apžiūrą vieno iš įtariamųjų automobilyje, degtukų dėžutėje rado penkis folijos lankstinukus su sintetinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga. Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis“, – sakė E. Latakytė.
„BMW“ vairuotojui medikų pagalbos neprireikė, policija dėl vykstančio tyrimo neatskleidžia ar jis turi pretenzijų užpuolikams. Abu įtariamieji buvo uždaryti į areštinę.
Ugniagesys trečiadienį grįžo į darbą, dėl jo elgesio pradėtas tarnybinis patikrinimas po kurio jis gali būti atleistas iš darbo. Jo teigimu savo vadovui – atsidūrė ne laiku ir ne vietoje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: