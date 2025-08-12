Lietuviai įvertino Poderskio komandiruotę į Pietų Ameriką: „Derina smagų laiką su neva tarnyba“

Pats P. Poderskis aiškina, kad kelionės metu stebės į kosmosą siunčiamą palydovą, o dalį komandiruotės išlaidų padengė kviečiančioji pusė. Už tokį pasiskraidymą parlamentarą per dantį traukia tiek buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, tiek kiti politikai – esą jis darbštumu nepasižymi ir komiteto posėdžiuose yra retas svečias.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis, viena vertus, pasižymi meile prabangai – brangiems automobiliams, kelionėms ir mobiliesiems. O sprendžiant iš deklaruojamo turto yra kuklus žmogus, pernai deklaravęs vos 2000 eurų.
„Hedonizmas, hedonizmas. Patekimas į valdžią ir grožėjimasis savimi, o ne savo darbais“, – šitaip apie Remigijaus Žemaitaičio partijos į Aplinkos ministeriją deleguotą buvusį „laisvietį“, Remigijaus Šimašiaus patarėją ir lobistą atsiliepia jo pirmtakas, buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Pasitraukdamas iš ministro posto ir perduodamas jį P. Poderskiui, jis rašė: „Atiduodu ministeriją į geras rankas.“ Šiandien pripažįsta apsirikęs.
Išvyko į Pietų Ameriką
Pasirodo, P. Poderskis dabar, kai Vyriausybė išgyvena krizę ir jau aišku, kad labiausiai kliba jo ir kelių kitų ministrų kėdės, nepasikuklino iškeliauti už Atlanto. Darbotvarkėje kukliai nurodydamas Prancūziją, o iš tiesų keliaujantis į kitą kontinentą – Pietų Amerikoje esančią Prancūzijos Gvianą – 4 dienų komandiruotei.
„Ministras išvažiavo papoilsiauti už mokesčių mokėtojų pinigus. Yra darbų čia, Lietuvoje – Vyriausybės formavimas, Vyriausybė krizėje“, – kalbėjo S. Gentvilas.
Tiesa, taip, kaip buvęs aplinkos ministras, piktinasi ne visi kalbinti žmonės:
„Jei aukščiausio lygio pasaulio valdovai taip elgiasi, tai ko iš Poderskio norėt? Todėl aš nematau jokių problemų.“
„Turbūt ne pirmas kartas, kai politikai mėgsta papoilsiauti žaviose šalyse, kas tai bebūtų. Tiesiog derina smagų laiką su neva tarnyba.“
„Nėra priimtina taip iškart kategorišką nuomonę atrast.“
„Tas ministras jau susitaikęs – ai, aš nebetęsiu, tai važiuosiu už mokesčių mokėtojų pinigus papoilsiauti. <...> Kaip Paluckas medų išvažiavo sukti, taip Poderskis išvažiavo pažiūrėti, kaip raketos kyla Pietų Amerikoje. Vis tiek nepatvirtins, tai 4 dienas paskraidysiu“, – toliau tūžo S. Gentvilas.
„Išsikomandiruoju kažkur už jūrų marių, o jūs dirbkit, žiūrėkit. Ir tai, kad jis darbotvarkėj rašo – važiuoju kažkur į Prancūziją, tai, vadinasi, nenori pasakyt, kur komandiruojasi“, – antrino konservatorė Aistė Gedvilienė.
Stebės palydovo paleidimą į kosmosą
P. Poderskis savo „Facebook“ paskyrojo teisinasi jo prabangiomis kelionėmis besistebinčiam S. Gentvilui:
„Rytoj į kosmosą bus paleistas ESA meteorologinis palydovas. Jį iš dalies finansavo ir Lietuva. Juo naudosis visa Europa, o meteorologinės prognozės bus tikslesnės. Į čia buvau pakviestas kaip ministras, kaip ir daugelis kitų ES ministrų.“
Komandiruotę didžiąja dalimi finansuoja ESA – 2259 eurais. 1478 eurai panaudoti iš reprezentacinių lėšų.
„Pajuokausiu – pavydžiu. Išskrisčiau ir aš kažkur, kad nereikėtų užsiiminėti, bet niekas neleidžia, reikia situaciją pabaigti iki galo. Abejotini ten tie reikalai, bet gal yra tikrai rekomendacija, kodėl reikia žiūrėt raketų paleidimus, gal čia dalykai, kurių tikrai nesuprantu ir jie paaiškinami“, – kalbėjo laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Kolegos iš Aplinkos apsaugos komiteto apie egzotiškas kolegos išvykas už Atlanto sužinojo, nes jis pranešė neatvyksiantis į komiteto posėdį, kuris, beje, buvo šaukiamas tam, kad jis atsakytų į kolegų klausimus.
„Dėl tam tikros poveikio aplinkai vertinimo dalies. Anksčiau Povilas dirbo toj srity kaip lobistas ir šitoj srity skuba atlikti tvarkų pakeitimus. Mums tai neatrodo korektiška ir galimai verta teisėsaugos dėmesio“, – aiškino A. Gedvilienė.
„Visuose lėktuvuose jau yra internetas, tad atsakinėti į el. laiškus, dalyvauti susitikimuose ir skambučiuose tenka net virš debesų. Panašu, kad dingo paskutinė vieta be ryšio“, – sakė laikinasis aplinkos ministras.
Darbštumu esą nepasižymėjo
P. Poderskis, vos spėjęs tapti ministru, iškart ėmėsi aplinkos ministro kabineto rekonstrukcijos, kai kabinetas iki šiol visiems ministrams puikiai įtiko. Užsigeidė ir naujausio „iPhone“.
Taip pat norėjo keisti ir automobilį, teisindamasis, neva pats S. Gentvilas jam tą daryti rekomendavo. Tiesa, šis sakė priešingai – nusiskundimų elektromobiliu „Audi“ neturėjęs.
O štai darbštumu, anot kolegų, P. Poderskis nepasižymėjo.
„Komitete ministras buvo retas svečias. Šitą kadenciją, šiuos kelis mėnesius, aš vertinu labai blankiai. Nebus ką į CV įrašyt“, – teigė A. Gedvilienė.
„Mes apie šitą ministrą žinojom ką? Kad jis ieško ministro kėdės, naujo automobilio, kad jo žmona pas prezidentą atėjo su gražiu rankinuku, kad važiuoja medaus mėnesio kažkur, o dabar sužinojom, kad skrenda į kosmosą. <...> 7 projektai Seime, kurie turėjo būti priimti šią pavasario sesiją – tai nei miškų, nei atliekų įstatymas, nei žemės įstatymas nepriimti“, – sakė S. Gentvilas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
