Kuo baigsis Drukteinio „pažadas“ valgyti kaklaraištį? Ekspertai: „Su juokeliu gali nuvažiuoti toli“

„Jeigu mūsų premjeras bus priverstas atsistatydinti spaudžiamas šitų klausimų, aš jums pažadu, suvalgysiu šitą kaklaraištį.“ Šis Seimo nario Giedriaus Drukteinio bandymas atstovėti už dabar jau buvusį premjerą Gintautą Palucką kainavo lažybas. Valgys kaklaraištį ir tesės pažadą, ar nevalgys ir taip užsiklijuos melagio politiko etiketę?
Praėjusią savaitę sostinėje socialdemokratai ne tik ieškojo naujo šalies premjero, bet ir klausė G. Drukteinio, kur jo kaklaraištis?
„Esu nustebintas visuomenės susidomėjimu tokiai detalei, kaip kaklaraiščio valgymas, kuris pasidarė svarbesnis už didelę tragediją, ištikusią Lietuvos valstybę – Ministro Pirmininko atsistatydinimą“, – kalbėjo Seimo narys.
Aiškina, kad nuo pažado neatsitraukė
Prapylęs lažybas G. Drukteinis tada ėmė teisintis.
„Tai buvo metafora. Ji man dovanoja tas pralaimėtas lažybas“, – sakė socialdemokratas.
Bet ir vėl aiškina, neva nuo pažado neatsitraukė.
„Pažadas yra pažadas. Dabar su kolegomis galvojame, kaip jį efektyviau, spalvingiau, galbūt prasmingiau kažkokiu būdu įvykdyti. Reikalas dar neužbaigtas, tikiu, prie šitos temos dar grįšime“, – kalbėjo G. Drukteinis.
„Giedrius Drukteinis pademonstravo, kad egzistuoja ir ironija, ir saviironija. Jis savo metaforinio pasakymo neatsižada. <...> Palaukime rudens politinio sezono, pasižiūrėsime, ką jis darys“, – situaciją komentavo komunikacijos specialistas Linas Kontrimas.
Tokie pasirodymai gali pasitarnauti jų autoriams. Įsimenantis humoras politikoje naudingas.
„Politinis humoras yra sprogstantį efektą turintis veiksmas. Jeigu jį sąmoningai įpini ir apgalvoji, kaip jį toliau išskleisti, su juokeliu gali nuvažiuoti toli“, – teigė L. Kontrimas.
„Viena vertus, vaizdinga kalba yra naudinga savybė politikoje, apskritai komunikacijoje – tai leidžia sukurti frazes, palyginimus ir panašius dalykus, kurie įsimena“, – antrino politologas Ignas Kalpokas.
Gali tapti pajuokų objektu
Tačiau pokštais politikai prisiima ir riziką – patys gali tapti pajuokų objektu, nes ir humoro forma duoti pažadai svarbūs.
„Galima truputėlį prisikurti papildomų problemų, nes tada sako, o tai kada valgysi. <...> Tai sukuria šiokį tokį pažeidžiamumą ir galų gale gali grįžti bumerangu, gali paversti pašaipų, internetinių memų objektu“, – kalbėjo politologas.
„Turi žmogus mokėti juokauti, nes jeigu politikoje juokelius rašo konsultantai, tai kol jie rašo, toks politikas gali sau leisti visaip improvizuoti, bet jei staiga patenka į nevaldomą situaciją ir niekas nepataria į ausį kaip juokauti, tada tokie politikai gali atrodyti tragikomiškai“, – sakė L. Kontrimas.
Lietuvoje politinis humoras, pasak komunikacijos specialistų ir politologų, miršta, o jo vietą per dažnai užima elementarios patyčios.
