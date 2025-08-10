Verslininkai Lietuvoje priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Klaipėdos rajone, Stirbių kaime kyla objektas, kokio Lietuvoje dar nėra.
„Taktinis miestelis, kuris skirtas treniruotis specialioms pajėgoms, ARAS, kariuomenės specialiems daliniams. Mūšis mieste, patalpų valymas, kad kariai galėtų įsivaizduoti, kaip reikėtų veikti apgyvendintoje teritorijoje arba urbanizuotoje“, – aiškino projekto vystytojas Algimantas Poška.
Visas miestelio plotas – apie 150 hektarų. Šaudyklų numatyta ne viena, atsirastų erdvė ir mokytis valdyti dronus.
Anot verslininkų, turi atsirasti ir improvizuotas baras, butas su kambariais ir baldais ir visa tai, kad treniruotės būtų kuo arčiau realybės. Planuose ir Ukrainos karo pavyzdžiu įrengti apkasai.
„Pritaikymas įvairus, gali treniruotis ir ugniagesiai, ir medikai, ir policija, ir šauliai, ir kariuomenė. Visom, visom struktūrom, nes tokių treniruočių bazių, paprasčiausiai nėra“, – sakė A. Poška.
Negauna poveikio aplinkai vertinimo
Tačiau visi darbai sustojo, mat nepavyksta iš Aplinkos apsaugos agentūros gauti poveikio aplinkai vertinimo. O be jo – projektas vystytis negali.
„Vienas iš absurdiškų reikalavimų buvo pateikti iššauto šovinio nusėstančių medžiagų ant šaulio kilimėlio tyrimus, kokia medžiaga nusėda“, – teigė įmonės darbuotojas Saulius Bardauskis.
Valdininkų raštuose nurodoma, kad nėra tinkamai ištirta, koks garsas sklistų nuo tokio miestelio, ar nebus sutrikdytas gyvūnų bei paukščių gyvenimas. Ypač valdininkai susirūpino juoduoju gandru, kurį kažkas pastebėjo būtent šiose apylinkėse. Tiesa, jį nurodyti gali bet kas, net ir tas asmuo, kuris savo kaimynystėje tokios šaudyklos nenori.
„Tinklapis, į kurį gali užsiregistruoti bet kas, tai galiu ir aš tą padaryti, galima ir pas jus sklype nuspausti varnelę, kad lapkričio mėnesio gale pastebėjau juodąjį gandrą pas jus sklype ir visos institucijos tuo tikės“, – piktinosi S. Bardauskis.
Vietiniai per daug neprieštarauja tokiam objektui, nors skundų atsiranda.
„Rašo, kad bus užteršta, bus radioaktyvūs grybai, kad bus neįmanoma patekti prie Veiviržo, nors viskas yra atidara, visur įmanoma patekti“, – sakė A. Poška.
„Galvoju, kad ten kažkokie mafijozai nupirko, kažką ruoš. Kas ten bus, kaip ten, mes normaliai nežinome. Paslaptyje laikoma“, – kalbėjo vietos gyventojas Petras.
Nors kai kuriuos pykdo, kad užtvertas kelias upės link:
„Kaip galima žmonėms neleisti nuvažiuoti? Kaime mes visą amžių gyvename, dabar iki upės negalime nuvažiuot keliu? Kaip tai atrodo?“
„Man nemaišo. Jei grybaut ten neleis, aš eisiu į kitą krūmą.“
Projektą palaiko ir rajono valdžia
Verslininkai sako iki šiol investavę apie 2 milijonus eurų, bet darbus dabar stabdo, nors sumanymą palaiko ir rajono valdžia.
„Mūsų siekis buvo, kad nuo pat pradžių tas projektas turėtų tam tikrą palaikymą. Ir mes stebėjome tas investicijas, turbūt aš jau 3 kartus lankiausi“, – tikino Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Aplinkos apsaugos agentūra nurodo, kad derinant poveikio aplinkai vertinimą, buvo nustatyta netikslumų, neaiški tarša.
„Šiuo metu yra sudaryta darbo grupė dėl tų šaudyklų, ją veda Krašto apsaugos ministerija, tai mes esame tik tie, kurie saugo gamtos ir gyventojų interesus ir bandome susiderinti“, – teigė laikinasis aplinkos ministras Povilas Poderskis.
Tiek meras, tiek ir verslininkai sako, kad toks projektas svarbus nacionalinio saugumo aspektu. Jame treniruotis galėtų ne tik mūsų tarnybų pareigūnai ir kariai, bet ir šauliai.
Anot verslininkų ir rajono mero, tokiems objektams atsirasti būtų lengviau, jeigu jie būtų pripažinti valstybei svarbiais objektais, arba šaudykloms apskritai būtų taikomos kitokios taisyklės nei įprastiems statiniams.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: