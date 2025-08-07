Milžiniškus nuostolius skaičiuojantis ūkininkas Algimantas iš šios vasaros nieko nebesitiki: „Gal čia dar ir 50 proc. derliaus pražus“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Ūkininkas Algimantas Vaupšas aprodo savo laukus Kelmės rajone. Dėl ypač lietingos vasaros jam tenka skaičiuoti milžiniškus nuostolius. Panašu, kad kopūstų derliaus ūkininkas šiemet tikriausiai nebesulauks.
„Tie kopūstai jau yra visiškai nuskendę ir nupuvusiom šaknim. Jau viskas, jų vegetacija baigėsi. Jie dabar supus lauke stovėdami ir viskas, jie nebeaugs, neatsigaus“, – aiškino vyras.
Algimanto laukai virtę ežerais. Dėl tokių oro sąlygų nukentėjo kopūstai, bulvės, morkos, grūdai ir rapsai. Ūkininkas skaičiuoja, kad jau dabar prarado mažiausiai penktadalį derliaus, bet panašu, kad tai dar ne viskas.
„Matysim dar kaip mes nuimsim tą derlių, dar viskas neaišku visiškai, nes kadangi kiekvieną dieną lyja, nėra nei vienos savaitės sausos ir neaišku iš viso kokios prognozės, ką gali prognozuoti – gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“, – kalbėjo Algimantas.
Kritulių norma viršyta beveik dvigubai
Šią liepą lietus šalį skalbė ypač stipriai. Meteorologų teigimu, mėnesio kritulių norma liepą viršyta beveik dvigubai.
Dėl labai smarkaus lietaus ekstremalioji situacija paskelbta šešiose šalies savivaldybėse – Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Rokiškio ir Šilutės rajonų. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Nacionalinį krizių valdymo centrą ir prašo Vyriausybės ekstremalią situaciją skelbti valstybės lygiu.
Jeigu būtų paskelbta ekstremali situacija valstybės lygiu, ūkininkai galėtų sėti posėlį ir po rugpjūčio 15 dienos, ir galėtų gauti europines išmokas.
„Norime nukelti dviem savaitėm vėliau posėlio sėjimą, netgi leisti išbarstyti, kur nesugulę javai, kur dar negali įvažiuoti kombainai“, – aiškino žemės ūkio viceministras Andrius Palionis.
Nacionalinis krizių valdymo centras vertina situaciją ir artimiausiu metu ketina pateikti rekomendaciją Vyriausybei, ar reikia ją skelbti.
„Daugiau negu 15 Lietuvos respublikos savivaldybių buvo fiksuotas šis stichinis reiškinys“, – teigė centro atstovas Edmundas Narmontas.
Laikinai apribotas eismas
Krituliai žalos pridarė ne tik pasėliams. Dėl vyraujančių stiprių liūčių Varėnos rajone laikinai apribotas eismas krovininiais automobiliais kai kuriais vietinės reikšmės keliais. Ribojimai taikomi iš viso daugiau nei 130 vietinės reikšmės kelių.
Visgi prognozuojama, kad rugpjūtis jau bus sausesnis. Pasak sinoptikų, šį sekmadienį dar pliaups lietus, o vėliau į šalį atplauks šiltesni, sausesni orai.
„Panašu, kad mes matome šviesą tunelio gale. Ne traukinio atvažiuojančio“, – sakė klimato ir tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Izolda Marcinonienė.
Kai kuriose savivaldybėse sunaikinta 50-70 procentų derliaus.
