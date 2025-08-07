Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, kada geriausias laikas nuimti svogūnų derlių: bus skaniausi

2025-08-07 10:50 / šaltinis: valstietis.lt
2025-08-07 10:50

Kaip nustatyti, kad atėjo laikas nuimti svogūnų derlių?

Svogūnai (nuotr. 123rf.com)

Kaip nustatyti, kad atėjo laikas nuimti svogūnų derlių?

0

Svogūnų pasirengimą rinkti derlių galima nustatyti pagal lukšto ir stiebų būklę.

Kada nuimti svogūnus?

Jei lukštai pagelsta, o stiebai guli ant žemės, laikas nuimti derlių.    

Iškasę svogūnus, nenukirpkite stiebų, nes visos maistinės medžiagos turi patekti į svogūną.    

Svogūnus reikėtų džiovinti gerai cirkuliuojančioje vietoje, pavyzdžiui, pavėsinėje arba palėpėje.

Visiškai išdžiūvus svogūnams, nupjaukite stiebus, kad jie nesugestų ir išliktų iki pavasario.

