Pasakė, kada geriausias laikas nuimti svogūnų derlių: bus skaniausi

Svogūnų pasirengimą rinkti derlių galima nustatyti pagal lukšto ir stiebų būklę.
Kada nuimti svogūnus?
Jei lukštai pagelsta, o stiebai guli ant žemės, laikas nuimti derlių.
Iškasę svogūnus, nenukirpkite stiebų, nes visos maistinės medžiagos turi patekti į svogūną.
Svogūnus reikėtų džiovinti gerai cirkuliuojančioje vietoje, pavyzdžiui, pavėsinėje arba palėpėje.
Visiškai išdžiūvus svogūnams, nupjaukite stiebus, kad jie nesugestų ir išliktų iki pavasario.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!