  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

ASVEL pratęsė sutartį su gynėju

2025-11-06 15:37
2025-11-06 15:37

Vilerbano ASVEL komanda nutarė dar mėnesiui pasilikti prancūzą.

M.Ngouama dar lieka ASVEL gretose (Scanpix nuotr.)

Vilerbano ASVEL komanda nutarė dar mėnesiui pasilikti prancūzą.

0

Klubas pranešė, kad 30 metų 188 cm ūgio Mehdy Ngouama lieka ekipoje iki gruodžio 12 dienos. Gynėjas atvyko pavaduoti traumuotą Shaquille‘ą Harrisoną, bet dabar yra kitų traumuotų žaidėjų, tad nuspręsta pratęsti bendradarbiavimą.

Nando De Colo, Edwinas Jacksonas ir Davidas Lighty yra traumuoti, Thomasas Heurtelis irgi dar šiame sezone nepasirodė ant parketo, bet jis jau artėja link sugrįžimo į rikiuotę.

M.Ngouama Eurolygoje per 12 minučių įmeta 4,7 taško, atkovoja 1,5 kamuolio, atlieka 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 1 naudingumo balą.

