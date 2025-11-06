ASVEL pratęsė sutartį su gynėju

Klubas pranešė, kad 30 metų 188 cm ūgio Mehdy Ngouama lieka ekipoje iki gruodžio 12 dienos. Gynėjas atvyko pavaduoti traumuotą Shaquille‘ą Harrisoną, bet dabar yra kitų traumuotų žaidėjų, tad nuspręsta pratęsti bendradarbiavimą.
Nando De Colo, Edwinas Jacksonas ir Davidas Lighty yra traumuoti, Thomasas Heurtelis irgi dar šiame sezone nepasirodė ant parketo, bet jis jau artėja link sugrįžimo į rikiuotę.
M.Ngouama Eurolygoje per 12 minučių įmeta 4,7 taško, atkovoja 1,5 kamuolio, atlieka 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 1 naudingumo balą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!