Sukrečiantys iš komos pabudusio buvusio žalgiriečio žodžiai: „Buvo 90 proc. tikimybė, kad mirsiu“

Televizijos laida „Le Iene“ pranešė, kad rugsėjo pabaigoje krepšininkui buvo atlikta operacija, tačiau praėjus kiek mažiau nei mėnesiui A. Polonaros būklė smarkiai pablogėjo – susidarė krešulys, galimybės išgyventi buvo mažos.
10 dienų italas buvo paniręs į komą, nors tuo metu jau buvo planuota jį išrašyti iš ligoninės.
Vis tik situacija galiausiai stabilizavosi ir pamažu ėmė gerėti. Dabar A. Polonara jau kartais gali palikti ligoninę ir grįžti namo.
„Man sakė, kad buvo 90 proc. tikimybė mirti. Kai buvau komoje, man atrodė, kad esu kitame mieste“, – pasakojo jis žurnalistui Niccolò De Devitiisui iš televizijos laidos „Le lene“.
„Daug ko neatsimenu, tai buvo tarsi miegas. Bet taip lengvai manęs neatsikratysite. Jaučiuosi labai laimingas, kad esu čia“, – pridūrė Polonara,
Jo žmona Erika Bufano nė akimirkai nepaliko Achille vieno. Moteris prisipažino, kad kasdien kalbėdavosi savo vyru, kai jis buvo komoje.
Ji pasakojo melavusi vaikams, kad tėtis neatsiliepia, nes jo telefonas sugedo.
„Aš nebuvau tikinti, bet pastarosiomis dienomis daug meldžiausi. Sakiau jam: „Prašau, nepalik manęs, man tavęs reikia“. Tai buvo stebuklas“, – A. Polonaros žmona.
Primename, kad 33-ejų A.Polonara serga mieloidine leukemija. Tai per pastaruosius porą metų jau antras jo onkologinis iššūkis – prieš tai jis įveikė sėklidžių vėžį.
