Paviešino, kaip atrodo iš komos pabudęs buvęs „Žalgirio“ krepšininkas: veria širdį

„Le Iene“ praneša, kad rugsėjo pabaigoje krepšininkui buvo atlikta numatyta intervencija, tačiau praėjus kiek mažiau nei mėnesiui A.Polonaros būklė pablogėjo.
10 dienų komoje
Žaidėjo žmona paskambino šeimai artimam žurnalistui ir pasidalijo – A.Polonarai susidarė krešulys, galimybės išgyventi – mažos.
10 dienų italas buvo paniręs į komą, nors tuo metu jau buvo planuota jį išrašyti iš ligoninės.
Vis tik situacija stabilizavosi ir gėrėja. Blogiausias scenarijus – praeityje ir A.Polonara jau kartais gali palikti ligoninę ir grįžti namo. Ką jis ir padarė pastarąjį šeštadienį pirmąsyk, kad atšvęstų dukros 5-ąjį gimtadienį.
Netrukus po šios žinios pasirodymo socialiniame tinkle televizijos žvaigždė Nicolò De Devitiis paviešino nuotraukų seriją su iš komos pabudusiu Achille.
„Prieš kelias savaites Achille pateko į komą, tačiau dabar, atrodo, blogiausia jau praėjo. Visas šias dienas buvome šalia jo. Šį vakarą laidoje „Le Iene jums viską papasakosime. Laikykis, Achillone, tu esi uola“, – instagrame rašė jis.
Primename, kad 33-ejų A.Polonara serga mieloidine leukemija. Tai per pastaruosius porą metų jau antras jo onkologinis iššūkis – prieš tai jis įveikė sėklidžių vėžį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!