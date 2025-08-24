Polonara nori toliau žaisti krepšinį: „Atmečiau „Virtus“ pasiūlymą dirbti vadyboje“

Patyręs puolėjas atskleidė, kad šis sugrįžimas prasidėjo tarsi juokais, tačiau greitai tapo rimtu įsipareigojimu.
„Viskas prasidėjo kaip pokštas, tiesiog dėl smagumo. Su prezidentu Sardara mane sieja puikūs santykiai – jis komentuoja mano „Instagram“ įrašus ir visada mane palaikė. Maždaug prieš mėnesį jis pradėjo sakyti: „Žiūrėk, turiu paruoštą kontraktą, pasakyk tik kaip ir kada“, – pasakojo A. Polonara.
„Iš pradžių pasakiau, kad noriu pagalvoti. Jis vis primindavo ir supratau, kad jis rimtai nusiteikęs. Tada paprašiau atsiųsti pasiūlymą ir per dvi ar tris dienas viskas buvo sutvarkyta. Skubėjimo nebuvo. Net po mano operacijos nėra griežto termino – kuo greičiau grįšiu, tuo visiems bus geriau“, – sakė italas.
33-ejų krepšininkas taip pat sureagavo į gandus, siejusius jį su Bolonijos „Virtus“ skautingo ir vadovybės darbu.
„Virtus“ siūlė imtis skauto pareigų, bet tai neturi nieko bendra su žaidimu aikštėje. Atvirai pasakius, tai buvo tik žodinis pasiūlymas, tad oficialiu jo nepavadinčiau. Jie klausė, ar sutikčiau dirbti tokį darbą, bet aš vis dar matau save kaip žaidėją ir noriu juo būti Sasaryje“, – sakė A. Polonara.
Primename, kad buvusiam Kauno „Žalgirio“ krepšininkui vasaros pradžioje diagnozuotas kraujo vėžys.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!