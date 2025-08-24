Už tautiečius atsilyginusi Raudondvario ekipa Taivane pasiekė finalą

Papildomą atranką įveikti pavyko Kauno VDU ekipai, kuri 19:12 pranoko Seulo komandą ir 21:13 nugalėjo Kvala Lumpūro ketveriukę.
Patekę į C grupę kauniečiai 15:22 nusileido Hangdžou ekipai ir 19:21 krito prieš tautiečius Marijampolės „Mantingą“, taip baigdami savo pasirodymą.
Suvalkijos komanda taip pat neprilygo Hangdžou ekipai (8:21), užėmė antrąją vietą grupėje, o ketvirtfinalyje nusileido 15:21 Amsterdamo „Rabobank“.
Solidžiausiai iš lietuvių pasirodė Raudondvario „Hoptrans“, B grupėje nugalėję tiek Marinos įlankos „Jumpshot“ (21:9), tiek Lozanos (21:18) ekipas.
Ketvirtfinalyje lietuviai sutiko Bonos „Telekom Baskets“ ekipą, kurią nugalėjo 20:14. Pusfinalio mače prireikė pratęsimo, bet „Hoptrans“ 22:19 palaužė tautiečius skriaudusią Hangdžou ekipą, atstovaujamą legionerių iš Juodkalnijos ir Serbijos.
Vis dėlto kovoje dėl trofėjaus Amsterdamo ekipai nusileista 17:21.
Marijampolės ekipai turnyre 18 taškų surinko Vytautas Šulskis, 15 – Gintautas Matulis, 6 – Ignas Labutis, 5 – Žygimantas Šimonis.
VDU gretose 11 taškų pelnė Ignas Vaitkus, 10 – Titas Januševičius, 7 – Gabrielius Čelka, 6 – Augustinas Mikštas.
Raudondvario komandai net 42 taškus atnešė rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapęsAurelijus Pukelis, 27 – Evaldas Džiaugys, 17 – Marijus Užupis, 15 – Paulius Beliavičius.
Piniginius prizus išsidalino penkios geriausios turnyro komandos. Nugalėtojams atiteko 20 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių ir kelialapis į Pasaulio turo etapą Šanchajuje, antroje vietoje likusiai Raudondvario ekipai – 15 tūkstančių JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!