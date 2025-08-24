Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Už tautiečius atsilyginusi Raudondvario ekipa Taivane pasiekė finalą

2025-08-24 14:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 14:32

Taivane įvyko 3x3 „Challenger“ serijos turnyras, kuriame varžėsi net trys komandos iš Lietuvos.

E.Džiaugys sugrūdo kamuolį iš viršaus (FIBA nuotr.)

Taivane įvyko 3x3 „Challenger“ serijos turnyras, kuriame varžėsi net trys komandos iš Lietuvos.

0

Papildomą atranką įveikti pavyko Kauno VDU ekipai, kuri 19:12 pranoko Seulo komandą ir 21:13 nugalėjo Kvala Lumpūro ketveriukę.

Patekę į C grupę kauniečiai 15:22 nusileido Hangdžou ekipai ir 19:21 krito prieš tautiečius Marijampolės „Mantingą“, taip baigdami savo pasirodymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suvalkijos komanda taip pat neprilygo Hangdžou ekipai (8:21), užėmė antrąją vietą grupėje, o ketvirtfinalyje nusileido 15:21 Amsterdamo „Rabobank“.

Solidžiausiai iš lietuvių pasirodė Raudondvario „Hoptrans“, B grupėje nugalėję tiek Marinos įlankos „Jumpshot“ (21:9), tiek Lozanos (21:18) ekipas.

Ketvirtfinalyje lietuviai sutiko Bonos „Telekom Baskets“ ekipą, kurią nugalėjo 20:14. Pusfinalio mače prireikė pratęsimo, bet „Hoptrans“ 22:19 palaužė tautiečius skriaudusią Hangdžou ekipą, atstovaujamą legionerių iš Juodkalnijos ir Serbijos.

Vis dėlto kovoje dėl trofėjaus Amsterdamo ekipai nusileista 17:21.

Marijampolės ekipai turnyre 18 taškų surinko Vytautas Šulskis, 15 – Gintautas Matulis, 6 – Ignas Labutis, 5 – Žygimantas Šimonis.

VDU gretose 11 taškų pelnė Ignas Vaitkus, 10 – Titas Januševičius, 7 – Gabrielius Čelka, 6 – Augustinas Mikštas.

Raudondvario komandai net 42 taškus atnešė rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapęsAurelijus Pukelis, 27 – Evaldas Džiaugys, 17 – Marijus Užupis, 15 – Paulius Beliavičius.

Piniginius prizus išsidalino penkios geriausios turnyro komandos. Nugalėtojams atiteko 20 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių ir kelialapis į Pasaulio turo etapą Šanchajuje, antroje vietoje likusiai Raudondvario ekipai – 15 tūkstančių JAV dolerių.

