Brangiausia sporto kortelė pasaulyje: Michaelo Jordano ir Kobe Bryanto kortelė aukcione parduota už rekordinę sumą

Ankstyvą sekmadienio rytą vienintelė tokia 2007–2008 m. „Upper Deck Exquisite Collection“ M. Jordano ir K. Bryanto „dual Logoman“ buvo parduota už 12,932 mln. JAV dolerių „Heritage Auctions“ aukcione. Tai dabar yra brangiausia kada nors parduota sporto kortelė. „Heritage“ vertino ją 6 mln. JAV dolerių, kiek daugiau nei ankstesnį krepšinio kortelės rekordą.
Kortelė, kurią „Heritage“ sporto aukcionų direktorius Chrisas Ivy pavadino „geriausia šiuolaikinio krepšinio kortele pasaulyje“, pranoko du didžiausius Honuso Wagnerio kortelės pardavimus (6,6 mln. ir 7,25 mln. JAV dolerių), taip pat 1952 m. „Topps Mickey Mantle #311“ kortelę, kuri buvo parduota už 12,6 mln. JAV dolerių 2022 m. rugpjūtį.
Ankstesnis visų laikų rekordas krepšinio kortelės pardavime buvo Stepheno Curry vienetinė 2009 m. kortelė su autografu, parduota už 5,9 mln. JAV dolerių privačiame sandoryje. Didžiausia kaina viešame aukcione buvo 3,12 mln. JAV dolerių 2022 m. už vienetinę Luka Dončičiaus 2018 m. naujoko kortelę (ji dar 2021 m. privačiame sandoryje buvo parduota už 4,6 mln.).
M. Jordano brangiausia kortelė iki šiol buvo 2003–2004 m. kortelė su autografu, kurią „Goldin“ 2024 m. birželį pardavė už 2,93 mln. JAV dolerių. K. Bryanto brangiausia kortelė buvo parduota šį mėnesį – 2015–2016 m. kortelė su autografu privačiame sandoryje atiteko pirkėjui už 2,3 mln. JAV dolerių.
Ši M. Jordano ir K. Bryanto kortelė yra vienintelė „dual Logoman“ kortelė, kurioje jie abu yra kartu. M. Jordanas turi keturias tokias korteles su LeBronu Jamesu. „Logoman“ kortelės yra vienos geidžiamiausių tarp šiuolaikinių krepšinio kortelių kolekcionierių, o ši yra dar išskirtinesnė, nes joje įdėtas auksinis M. Jordano logotipas iš 1996–1997 m. NBA 50-mečio sezono.
Net ir dabar M. Jordanas išlieka daugiausia „eBay“ ieškomas sportininkas kiekvieną mėnesį. Nuo 2025 m. sausio iki liepos jo kortelių pardavimai siekė daugiau nei 34 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!