TV3 naujienos > Sportas

Sergio Scariolo įvardijo keturių Europos čempionato favoritų pranašumus: „Jie turi milžinišką talentą ir fizines galimybes“

2025-08-24 09:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 09:48

Vokietijos rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimo ciklą, kai namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) įveikė penktą pralaimėjimą kontrolinėse rungtynėse iš šešių galimų patyrusius Ispanijos krepšininkus.

Sergio Scariolo | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimo ciklą, kai namuose 95:78 (24:11, 25:28, 16:15, 30:24) įveikė penktą pralaimėjimą kontrolinėse rungtynėse iš šešių galimų patyrusius Ispanijos krepšininkus.

1

Ispanija pralaimėjo Portugalijai, du kartus Prancūzijai ir Vokietijai, o vienintelė pergalė pasiekta prieš Čekiją.

Po paskutinių rungtynių Ispanijos rinktinės strategas Sergio Scariolo įvertino kelią į Kiprą, kuriame jo vadovaujama komanda Europos krepšinio čempionatą pradės rungtynėmis su Sakartvelu.

„Yra gerų dalykų, kuriuos galime išsaugoti, – sakė treneris. – Bandysime pagerinti žaidėjų, kurie turi mažiau rungtynių praktikos, sportinę formą ir toliau išbandysime kitus dalykus, nes dar turime keturias dienas iki Europos čempionato.“

Kalbėdamas apie mačą, S. Scariolo apgailestavo, kad gerus jo komandos epizodus užgožė prasti momentai, kuriuos Vokietija negailestingai baudė. Ypač Franzas Wagneris (29 taškai) ir Dennisas Schroderis (22 taškai).

„Tai dvi pasaulinio lygio superžvaigždės, kartu pelnė 60 taškų. Kai stengiesi neleisti Schroderiui mesti tritaškių, jis veržiasi į baudos aikštelę, o Wagneris... Tai įspūdinga gamtos jėga“, – sakė S. Scariolo.

Strategas pabrėžė keturių Europos čempionato favoritų pranašumą.

„Kai kalbame apie tokio pajėgumo varžovus kaip Prancūzija, Vokietija, Serbija ar Graikija, jie turi natūralios jėgos, kuriai reikia atiduoti pagarbą. Jie turi milžinišką talentą ir fizines galimybes, todėl galiausiai yra logiška, kad tai nulemia pergales“, – užbaigė S. Scariolo.

S. Scariolo vadovaujamos Ispanijos rinktinės amžiaus vidurkis – 26 metai, o tai yra mažiausias vidurkis nuo 2006 m., kai Ispanija pirmą kartą tapo Europos čempione. Iš 12 Ispanijos rinktinės narių net penkiems tai bus debiutas didžiajame turnyre.

 

