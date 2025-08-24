Jonavos klubą papildė Estijoje žibėjęs puolėjas

29 metų 203 cm ūgio puolėjas 2024–2025 sezone bendroje Latvijos ir Estijos lygoje atstovaudamas „Ulikool“ ekipą per 26 minutes įmesdavo 14,8 taško, atkovodavo 6,4 kamuolio, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 15,2 naudingumo balo.
Puolėjas savo karjeros metu spėjo parungtyniauti Prancūzijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Kipre ir Šveicarijoje.
„Pastaruosius tris sezonus sekiau jonaviečių žaidimą Lietuvos krepšinio lygoje. Girdėjau apie komandą daug gerų dalykų, mačiau kokius sirgalius klubas turi. Visi mano draugai kurie čia rungtyniavo turėjo tik gerus atsiliepimus ir Jonava skambėjo kaip gera vieta rungtyniauti. Tai buvo lengvas sprendimas“, – po prisijungimo prie Jonavos ekipos atviravo puolėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!