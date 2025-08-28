Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Oficialu: L.Vaištaras papildė „Gargždus“

2025-08-28 21:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 21:14

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovoms besirengiantys „Gargždai“ sulaukė papildymo.

L.Vaištaras keliasi į Gargždus

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovoms besirengiantys „Gargždai“ sulaukė papildymo.

0

Oficialiai paskelbta, ekipa pasirašė sutartį su 24 metų 198 cm ūgio Laurynu Vaištaru, kuris po ketverių, praleistų metų Campbello universitete, paskutiniam NCAA sezonui persikėlė į Mercerio universiteto komandą.

2024–2025 m. sezone sezone NCAA puolėjas per 15 minučių įmesdavo 3,8 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio ir rinkdavo 2,9 naudingumo balo.

L.Vaištaras 2017–2020 metais rungtyniavo Kauno „Žalgirio“ sistemoje Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

