Oficialu: L.Vaištaras papildė „Gargždus“

Oficialiai paskelbta, ekipa pasirašė sutartį su 24 metų 198 cm ūgio Laurynu Vaištaru, kuris po ketverių, praleistų metų Campbello universitete, paskutiniam NCAA sezonui persikėlė į Mercerio universiteto komandą.
2024–2025 m. sezone sezone NCAA puolėjas per 15 minučių įmesdavo 3,8 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio ir rinkdavo 2,9 naudingumo balo.
L.Vaištaras 2017–2020 metais rungtyniavo Kauno „Žalgirio“ sistemoje Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
