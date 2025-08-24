Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Prie Jonavos ekipos prisijungė universalus puolėjas iš JAV

2025-08-24 09:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 09:28

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Estijoje Tartu „Ulikool“ rungtyniavusiu puolėju Jalenu Henry.

Jelenas Henry | Organizatorių nuotr.

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Estijoje Tartu „Ulikool“ rungtyniavusiu puolėju Jalenu Henry.

0

29 metų 203 cm ūgio puolėjas 2024/2025 sezone Latvijos-Estijos krepšinio lygoje atstovaudamas „Ulikool“ ekipą per 26 minutes įmesdavo po 14,8 taško, atkovodavo po 6,4 kamuolio, atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 15,2 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puolėjas savo karjeros metu spėjo parungtyniauti Prancūzijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Kipre ir Šveicarijoje.

Po prisijungimo prie Jonavos ekipos puolėjas atviravo:„Pastaruosius tris sezonus sėkiau jonaviečių žaidimą Lietuvos krepšinio lygoje. Girdėjau apie komandą daug gerų dalykų, mačiau kokius sirgalius klubas turi. Visi mano draugai kurie čia rungtyniavo turėjo tik gerus atsiliepimus ir Jonava skambėjo kaip gera vieta rungtyniauti. Tai buvo lengvas sprendimas.“

Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.

