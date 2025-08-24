Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

JAV rinktinė tik pratęsime palaužė Bahamus

2025-08-24 08:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 08:29

Amerikos čempionatą itin sunkia pergale pradėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė (1/0).

T.Cavanaugh prie pergalės prisidėjo dvigubu dubliu (FIBA nuotr.)

Amerikos čempionatą itin sunkia pergale pradėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinė (1/0).

0

Vieni turnyro favoritų Nikaragvoje startavo tik pratęsime palauždami Bahamus (0/1) – 105:93 (25:26, 16:20, 23:19, 20:19, 21:9).

Bahamai laimėjo pirmąją mačo pusę (46:41), bet likus žaisti tris minutes atsiliko 72:80. Vis dėlto jiems pavyko atsitiesti, o pratęsimą tritaškiu su sirena išplėšė Franco Milleris (84:84).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Papildomoje atkarpoje taip pat palaikyta intriga (90:93), bet efektyviai puolę amerikiečiai finišo tiesiojoje spėjo atsiplėšti net 15 taškų skirtumu (105:90).

JAV rinktinėje netrūksta Lietuvoje žaidusių krepšininkų. Dvigubą dublį atliko buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh (13 taškų ir 14 atkovotų kamuolių), 7 taškus pridėjo Vilniaus „Ryte“ žaidęs Speedy Smithas, nuo suolo nepakilo buvęs „vilkas“ Andrew Andrewsas.

28 taškus nugalėtojams surinko Zachas Auguste’as (7 atk. kam., 8/12 dvitaškių), 14 – Langstonas Galloway’us (2/8 tritaškių, 5 rez. perd.), 11 – Jerianas Grantas (7 rez. perd.), 10 – Cameronas Reynoldsas (2/8 tritaškių), 9 – Robas Bakeris (5 atk. kam.).

Bahamų rinktinei 29 taškus pelnė F.Milleris (6/12 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 19 – Domnickas Bridgewateris (5 rez. perd.), 18 – Isaiah Mobley (10 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 14 – Samuelis Hunteris (3/5 tritaškių).

A grupėje taip pat varžosi Brazilija (1/0) ir Urugvajus (0/1). Į ketvirtfinalį žengs dvi geriausios grupės ekipos ir dvi iš trijų antrąsias vietas užėmusių komandų.

Rinktines be Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjų į šį turnyrą siunčianti JAV vis tiek yra dominuojanti jėga. 2009–2015 metais amerikiečiai pirmenybėse nedalyvavo, bet 2017-aisiais grįžo auksu. Jie laimėjo septynis iš dešimties Amerikos čempionatų, kuriuose dalyvavo, nors 2022-aisiais finišavo treti, sostą užleisdami Argentinai.

Kiti rezultatai:

Brazilija (1/0) 81:76 Urugvajus (0/1)

Puerto Rikas (2/0) 97:70 Venesuela (0/2)

Kanada (2/0) 99:49 Panama (0/2)

