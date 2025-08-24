JAV rinktinė tik pratęsime palaužė Bahamus

Vieni turnyro favoritų Nikaragvoje startavo tik pratęsime palauždami Bahamus (0/1) – 105:93 (25:26, 16:20, 23:19, 20:19, 21:9).
Bahamai laimėjo pirmąją mačo pusę (46:41), bet likus žaisti tris minutes atsiliko 72:80. Vis dėlto jiems pavyko atsitiesti, o pratęsimą tritaškiu su sirena išplėšė Franco Milleris (84:84).
BAH vs USA heads to OT!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥#AmeriCup pic.twitter.com/1YyO7Augi7— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 23, 2025
Papildomoje atkarpoje taip pat palaikyta intriga (90:93), bet efektyviai puolę amerikiečiai finišo tiesiojoje spėjo atsiplėšti net 15 taškų skirtumu (105:90).
JAV rinktinėje netrūksta Lietuvoje žaidusių krepšininkų. Dvigubą dublį atliko buvęs žalgirietis Tyleris Cavanaugh (13 taškų ir 14 atkovotų kamuolių), 7 taškus pridėjo Vilniaus „Ryte“ žaidęs Speedy Smithas, nuo suolo nepakilo buvęs „vilkas“ Andrew Andrewsas.
28 taškus nugalėtojams surinko Zachas Auguste’as (7 atk. kam., 8/12 dvitaškių), 14 – Langstonas Galloway’us (2/8 tritaškių, 5 rez. perd.), 11 – Jerianas Grantas (7 rez. perd.), 10 – Cameronas Reynoldsas (2/8 tritaškių), 9 – Robas Bakeris (5 atk. kam.).
Bahamų rinktinei 29 taškus pelnė F.Milleris (6/12 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 19 – Domnickas Bridgewateris (5 rez. perd.), 18 – Isaiah Mobley (10 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), 14 – Samuelis Hunteris (3/5 tritaškių).
A grupėje taip pat varžosi Brazilija (1/0) ir Urugvajus (0/1). Į ketvirtfinalį žengs dvi geriausios grupės ekipos ir dvi iš trijų antrąsias vietas užėmusių komandų.
Rinktines be Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjų į šį turnyrą siunčianti JAV vis tiek yra dominuojanti jėga. 2009–2015 metais amerikiečiai pirmenybėse nedalyvavo, bet 2017-aisiais grįžo auksu. Jie laimėjo septynis iš dešimties Amerikos čempionatų, kuriuose dalyvavo, nors 2022-aisiais finišavo treti, sostą užleisdami Argentinai.
Kiti rezultatai:
Brazilija (1/0) 81:76 Urugvajus (0/1)
Puerto Rikas (2/0) 97:70 Venesuela (0/2)
Kanada (2/0) 99:49 Panama (0/2)
