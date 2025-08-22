Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

16-mečių pusfinalis virto blogu sapnu – latvės sukrapštė vos 24 taškus

2025-08-22 20:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 20:12

Išskirtiniu rezultatu baigėsi Europos 16-mečių čempionato pusfinalis, kurį pamiršti norės jaunosios latvės.

Latvėms krepšys buvo tiesiog užrištas (FIBA nuotr.)

Išskirtiniu rezultatu baigėsi Europos 16-mečių čempionato pusfinalis, kurį pamiršti norės jaunosios latvės.

REKLAMA
0

Kaimynės Rumunijoje net 24:81 (9:22, 4:22, 4:13, 7:24) krito prieš ispanes ir baigė kovą dėl aukso.

Latvės toli į priekį varžoves paleido dar pirmajame kėlinyje (9:22), bet vėliau paaiškėjo, kad tai buvo rezultatyviausia jų atkarpa, per visą mačą sukrapščius vos 24 taškus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pataikymas „iš žaidimo“ siekė vos 11 procentų (6/56), prarasti net 29 kamuoliai, o visa komanda surinko „minus 16“ naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

Latvės prieš ispanes klimpo ir grupių etape (48:65), o kovą dėl medalių pasiekė itin nerezultatyviame ketvirtfinalyje 51:47 pranokdamos itales.

REKLAMA

Pusfinalyje rezultatyviausia su vos 5 taškais buvo Helena Araja (1/6 tritaškių).

Ispanijai 15 taškų sumetė Amelia Alonso (5 atk. kam., 5/7 dvitaškių), 13 – Isabel Hernandez (5 atk. kam., 5 rez. perd.).

Kitame turnyro pusfinalyje susitinka Slovėnija ir Vokietija. Lietuvės dar tik pradėjo kovas B divizione, kuriame sieks sugrįžti į aukščiausią lygą.

Latvės šioje amžiaus grupėje siekia pirmojo savo medalio jau pakartojo geriausią savo pasirodymą – 2017-aisiais užimta ketvirtoji vieta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų