16-mečių pusfinalis virto blogu sapnu – latvės sukrapštė vos 24 taškus

Kaimynės Rumunijoje net 24:81 (9:22, 4:22, 4:13, 7:24) krito prieš ispanes ir baigė kovą dėl aukso.
Latvės toli į priekį varžoves paleido dar pirmajame kėlinyje (9:22), bet vėliau paaiškėjo, kad tai buvo rezultatyviausia jų atkarpa, per visą mačą sukrapščius vos 24 taškus.
Pataikymas „iš žaidimo“ siekė vos 11 procentų (6/56), prarasti net 29 kamuoliai, o visa komanda surinko „minus 16“ naudingumo balų.
Latvės prieš ispanes klimpo ir grupių etape (48:65), o kovą dėl medalių pasiekė itin nerezultatyviame ketvirtfinalyje 51:47 pranokdamos itales.
Pusfinalyje rezultatyviausia su vos 5 taškais buvo Helena Araja (1/6 tritaškių).
Ispanijai 15 taškų sumetė Amelia Alonso (5 atk. kam., 5/7 dvitaškių), 13 – Isabel Hernandez (5 atk. kam., 5 rez. perd.).
Kitame turnyro pusfinalyje susitinka Slovėnija ir Vokietija. Lietuvės dar tik pradėjo kovas B divizione, kuriame sieks sugrįžti į aukščiausią lygą.
Latvės šioje amžiaus grupėje siekia pirmojo savo medalio jau pakartojo geriausią savo pasirodymą – 2017-aisiais užimta ketvirtoji vieta.
