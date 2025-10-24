Monika Ostrenkova džiaugiasi mylimojo pergale: „Gera prisiliesti prie garbės“

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubui laimėjus istorinę pergalę, M. Ostrenkova socialiniuose tinkluose pasidžiaugė šiuo įvykiu, taip išreikšdama palaikymą ir savo mylimajam R. Ledesmai.
Monika Ostrenkova džiaugiasi mylimojo pergale
Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Pirmas kartas istorijoje — Kauno „Žalgiris“ čempionai.
Gera prisiliesti prie Taurės… dar geriau — prie Garbės“, – socialiniame tinkle rašė ji.
Spalio 22-ąją Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiko čempionų titulą jau užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ ir Vilniaus „Žalgiris“.
Dvikova sėkmingiau susiklostė vilniečiams, kurie laimėjo rezultatu 2:1 (0:0).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!