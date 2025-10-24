Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monika Ostrenkova džiaugiasi mylimojo pergale: „Gera prisiliesti prie garbės“

2025-10-24 19:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 19:24

Buvusi „TV pagalbos“ žvaigždė Monika Ostrenkova džiaugiasi savo mylimojo Rafelio Ledesmos ir „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo pasiekimu.  

Buvusi „TV pagalbos“ žvaigždė Monika Ostrenkova džiaugiasi savo mylimojo Rafelio Ledesmos ir „Kauno Žalgirio“ futbolo klubo pasiekimu.  

REKLAMA
1

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubui laimėjus istorinę pergalę, M. Ostrenkova socialiniuose tinkluose pasidžiaugė šiuo įvykiu, taip išreikšdama palaikymą ir savo mylimajam R. Ledesmai.  

Monika Ostrenkova džiaugiasi mylimojo pergale

Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmas kartas istorijoje — Kauno „Žalgiris“ čempionai.

Gera prisiliesti prie Taurės… dar geriau — prie Garbės“, – socialiniame tinkle rašė ji.  

Spalio 22-ąją Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiko čempionų titulą jau užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ ir Vilniaus „Žalgiris“.  

Dvikova sėkmingiau susiklostė vilniečiams, kurie laimėjo rezultatu 2:1 (0:0).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų