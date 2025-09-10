Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Buvusios „TV pagalbos“ žvaigždės Monikos gyvenime – didžiulės permainos: nesulaiko ašarų

2025-09-10 16:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:04

Buvusi „TV pagalbos“ gelbėtoja, numerologijos paslaugas teikianti Monika Ostrenkova išgyvena didelių permainų etapą – ji keičia gyvenamąją vietą. Paaiškėjo, kad moteris netrukus paliks sostinę ir pradės naują gyvenimo etapą Kaune.

Buvusi „TV pagalbos“ gelbėtoja, numerologijos paslaugas teikianti Monika Ostrenkova išgyvena didelių permainų etapą – ji keičia gyvenamąją vietą. Paaiškėjo, kad moteris netrukus paliks sostinę ir pradės naują gyvenimo etapą Kaune.

Apie šiuos pokyčius M. Ostrenkova prakalbo socialiniuose tinkluose, įrašais neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

Monika Ostrenkova
Monika Ostrenkova pradės naują etapą

Šios permainos Monikai yra itin emocingos – kalbėdama gyvenamosios vietos keitimą socialiniuose tinkluose, ji vos sulaiko ašaras.

„Tokios mano pastarosios dienos, nes išsikraustau iš Vilniaus į Kauną, – graudindamasi kalbėjo ji. – Sunku. Iš Klaipėdos į Vilnių važiavau bėgom, nes tai buvo mano svajonių miestas. O į Kauną... Nežinau... Bet kitaip tiesiog nebeišeina.“

Monika atskleidė, kad šių pokyčių priežastis yra jos naujas mylimasis, Lietuvoje gyvenantis brazilas Rafaelis Ledesma. Kauno „Žalgirio“ futbolo akademijos treneriu dirbančiam vyrui kasdien tenka dėl darbo važinėti į laikinąją sostinę.

„Matau, kad jam labai sunku. Tas važinėjimas kiekvieną dieną į Kauną, kėlimasis penktą ryto, fizinis darbas... Jis jau tiesiog nebeatsigauna, nebeturi laiko poilsiui. O juk žiemą sulėtėja greitis, reikia ir sniegą nusikasti, tad tektų keltis dar anksčiau. Ir nepatogu, ir vargina. Aš puikiai žinau, ką tai reiškia, nes anksčiau į filmavimus važinėdavau po 300 km“, – pasakojo ji.

M. Ostrenkova teigė, kad ji pati dirba iš namų, tad gyvenamoji vieta jos veiklai neturi jokios įtakos.

„Man jokio skirtumo, kur aš sėdžiu, nes darbui reikalingas tik internetas, kompiuteris ir jaukus kampelis. Tad tai man nesudaro kažkokių nepatogumų“, – tvirtino numerologijos paslaugas teikianti moteris.

Nors Monika dėl šių permainų neslepia ašarų, ji stengiasi išlaikyti pozityvumą ir tiki, kad galiausiai šie pokyčiai į jos gyvenimą atneš daug gražių dalykų.

„Anksčiau buvau sakiusi, kad Kaune niekada negyvensiu. Bet aš tiesiog nepažįstu šio miesto, atvažiuodavau čia tik dėl darbo arba į grožio salonus. Manau, kad pažinsiu ir man tikrai patiks. Naujas etapas, viskas bus gerai“, – mintimis dalijosi M. Ostrenkova.

Monika Ostrenkova su mylimuoju Rafaeliu Ledesma (nuotr. asm. archyvo)
Buvusios „TV pagalbos“ gelbėtojos Monikos gyvenime – pokyčiai: anksčiau viskas buvo kitaip (4)

