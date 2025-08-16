Buvusios „TV pagalbos“ gelbėtojos Monikos gyvenime – pokyčiai: anksčiau viskas buvo kitaip

M. Ostrenkova sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir papasakoti apie pastaruoju metu gyvenimą lydinčius pokyčius. Ir nors daugelis Moniką atpažįsta kaip „TV pagalbos“ veidą, šiandien pagrindinė jos gyvenimo veikla yra kiek kitokia, tačiau vis tiek besisiejanti su pagalba žmonėms. Monika yra diplomuota psichologijos konsultantė, teikianti numerologijos paslaugas.
„Turiu psichologo konsultanto išsilavinimą, bet kaip psichologė konsultacijų nedarau, mano veikla yra labiau susijusi su numerologija. Tačiau kadangi turiu didelį psichologijos žinių bagažą, mano paslaugos apima abi sritis ir žmonėms tai patinka, nes konsultacijos gaunasi labai stiprios. Klientai sako, kad po mano konsultacijų jaučiasi kaip po kelių gerų seansų, viskas pasidaro aišku“, – pasakojo ji.
Monikos Ostrenkovos pomėgis virto darbu
Šiomis sritimis Monika susidomėjo dar prieš dešimt metų. Tiesa, tuomet ji nė negalvojo, kad visa tai ateityje taps jos pragyvenimo šaliniu, mat domėtis psichologija ir numerologija moteris pradėjo norėdama padėti pati sau.
„iš pradžių mokiausi dėl savęs – milijonai įvairiausių psichologijos kursų, knygų... Man patiko tuo domėtis. O po to mano gyvenime nutiko skaudžios skyrybos, po kurių dar labiau įlindau į šią sritį, pradėjau ieškoti tam tikrų atsakymų. Vėliau pradėjau savęs klausti, kas yra toji tikroji mano veikla. O kai tokių dalykų pradedi klausinėti savęs, svarbu stebėti ženklus. Man vis pradėjo visur rodytis numerologija – iš pradžių bandžiau nekreipti į tai dėmesio, bet galiausiai įlindau ir į šiuos mokslus“, – prisiminė M. Ostrenkova.
Kaip pasakojo Monika, būdama kitų žmonių kompanijose ji vis pasidalindavo savo žiniomis, o vėliau nutiko taip, kad iš lūpų į lūpas pradėjo sklisti informacija, kaip ji puikiai išmano šią sritį. Galiausiai į M. Ostrenkovą ėmė kreiptis žmonės, prašydami jos pagalbos ir patarimų.
„Tuo metu dirbau televizijoje, bet, kaip žinia, vasarą pasibaigus sezonui, iki rudens lieki be atlyginimo, tad tenka galvoti, kaip verstis. Ir staiga nutiko taip, kad mano psichologijos ir numerologijos žinios pradėjo man nešti pajamas. Nedariau jokios reklamos, žmonės tiesiog vieni su kitais ėmė dalintis rekomendacijomis.
Tiesa, aš neužsiimu jokiais būrimais, mano darbas yra prie kompiuterio ir visa tai susiję su faktais ir statistika. Tai yra neįtikėtina, kiek daug numerologija gali pasakyti apie mus, apnuoginti žmogų“, – teigė pašnekovė.
Širdį užkariavo garsus brazilas
Neseniai Monikos kasdienybę naujomis spalvomis praturtino į širdį pasibeldusi meilė – moteris kuria santykius su Kauno „Žalgirio“ futbolo akademijos treneriu, brazilu Rafaeliu Ledesma. Anot pašnekovės, jų draugystė prasidėjo socialinių tinklų dėka.
„Viskas prasidėjo nuo to, kad „Instagrame“ pamačiau su juo vaizdo įrašą ir pagalvojau: „Koks gražus vyras ir dar kalba lietuviškai“. Pamačiau, kad ant rankos nėra žiedų, tad mano pirštai tarsi patys ėmė ir paspaudė „sekti“, – juokėsi M. Ostrenkova. – Juokauju, iš tikrųjų neturėjau jokių intencijų, apie tai nė negalvojau.“
Pradėjusi socialiniuose tinkluose sekti Rafaelį, Monika sulaukė tokio paties jo atsako. Netrukus juodu vienas kitam pradėjo rodyti subtilų dėmesį, kuris galiausiai pavirto bendravimu.
„Prasidėjo visokios ugnelės, širdelės, laikiukai. Tuomet jau supratau, kad kažkas čia bus, – juokėsi ji. – Po truputį pradėjome susirašinėti, tą darėme labai šiltai, buvo lengva bendrauti. Labai greitai perėjome prie balso žinučių, o po to – ir prie pasimatymų. Jie trukdavo labai ilgai, iki nakties, nes daug juokdavomės ir apie daug ką kalbėdavomės.“
M. Ostrenkova įsitikinusi – didžiausia klaida, kokią moterys daro santykių pradžioje, yra pernelyg didelis skubėjimas. Todėl Monika nusprendė mėgautis pasimatymų etapu ir kuo geriau pažinti žmogų.
„Labai dažnai moterys, vos susipažinusios su vyru, pradeda pernelyg greitai matuotis jo pavardę, mintyse jau gyvena kartu su juo ir svajoja apie vaikus. Kai taip nutinka, jos užsideda rožinius akinius ir nieko nebemato. Net jei supranta, kad vyras – narcizas, užsimerkia ir tikisi, kad kaip nors jį pakeis. O kai neskubi ir mėgaujuosi pasimatymų etapu, tuomet žmogus geriau atsiskleidžia“, – tikino pašnekovė.
Nors M. Ostrenkovos mylimasis – brazilas, moteris pasidžiaugė nejaučianti santykiuose jokių kultūrinių skirtumų. Anaiptol – juodu dažnai sulaukia replikų, kad netgi yra panašūs.
„Mano sesė sakė, kad esame labai panašūs, o Rafaelio kolegos net galvojo, kad aš taip pat esu brazilė, nes tokia tamsi, – juokėsi moteris. – Mane labai sužavėjo tokios tikros Rafaelio vertybės, kurių dažnai pasigesdavau pas vyrus – paprastumas, natūralumas. Be to, jis labai vyriškas, jo pasitikėjimas savimi mane „veža“. Ir nors daug kas sako, kad jis išties simpatiškas, man visada buvo svarbiausia vyro vertybės, elgesys ir kalba.“
Rafaelis daug metų gyvena Lietuvoje, yra atstovavęs net trims futbolo klubams: FK „Sūduva“ , FBK „Kaunas“, FK „Panevėžys“. Taigi, vyras puikiai kalba lietuviškai ir, kaip sako pati M. Ostrenkova, ji nė nejaučia, kad mylimasis yra kilęs iš tolimos šalies.
„Prieš supažindindama jį su savo šeima, nusprendžiau papokštauti ir pasakiau mamai, kad jis kalba tik portugališkai. Norėjau pamatyti jos reakciją, bet tiesa išaiškėjo anksčiau. Kai mama išgirdo, kaip puikiai jis kalba ir skaito lietuviškai, jai buvo šokas“, – prisiminė M. Ostrenkova.
Monika jau spėjo susipažinti ir su Brazilijoje gyvenančia Rafaelio šeima. Tiesa, kol kas tik per vaizdo skambučius, tačiau pora jau planuoja kelionę į vyro gimtinę.
„Rafaelio šeima kalba tik portugališkai, tad šiek tiek sudėtingiau, bet nieko tokio, su jo mama vis tiek susišnekame sava kalba, – juokėsi ji. – O gruodžio mėnesį planuojame mėnesiui laiko skristi į Braziliją. Tikiu, kad bus labai smagu.“
