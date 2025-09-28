Monika Ostrenkova su mylimuoju brazilu prakalbo apie santuoką – Rafaeliui ji būtų trečioji: nenorim gaišti laiko

Pasirodo, prieš važiuojant į filmavimą pora namie netikėtai apsipyko. Monika juokiasi, kad dužo net lėkštės. Kodėl jie susibarė? Ar iš tiesų pietiečiai karštesnio būdo? Monika tikina, kad Rafaelis yra išimtis tuo klausimu ir kartais pati jaučiasi didesne pietiete už mylimąjį.
O kaip jiedu susipažino? Kuris pirmas žengė drąsos žingsnį? Monika atvira – tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Daug laiko abu bendravo nuotoliu, pamažu jaukinosi vienas kitą, mat Rafaelis dirba ir gyvena Kaune, o Monika sostinėje. Tačiau praėjus kelerioms dienoms po filmavimo, pora galutinai nutarė įsikurti Kaune. Kodėl Monika apskritai delsė pradėti gyvenimą su mylimuoju?
„Man rūpėjo, kaip jis įsivaizduoja šeimą ir gyvenimą toliau. Man tikrai buvo svarbu, kad vyras norėtų šeimos, vaikų, nes pati viso to labai noriu. Gerai žinojau, kad man nereikia santykių, kur dabar madingi, kai metų metus būnama be įsipareigojimų, kai nenorima šeimos ir tiesiog „tampomasi“. Tai čia ne apie mane ir ne man. Aš tikrai nenoriu gaišti savo laiko“, – be užuolankų rėžė Monika.
Lietuvė brazilą sužavėjo ne tik fiziškai
Rafaelis džiaugiasi, kad šeimos atžvilgiu jų požiūriai sutampa ir atvirai sako, kad Monika sužavėjo ne tik grožiu, bet ir vidiniais dalykais, o ypač savo rūpestingumu.
„Man patinka dėmesys, kurį ji rodo, tada aš jaučiuosi svarbiu žmogumi Monikai. Kai po darbų parvažiuoju namo, atvirai kalbamės apie viską, kartu valgome. Atrodo, tai tokios smulkmenos mūsų kasdienybėje, bet aš labai jas vertinu, nes iš mažų dalykų susideda visuma. Pats esu šeimos žmogus, nes tėvai mane ir sesę taip auklėjo. O dabar Monika yra mano šeima ir tai geriausias sprendimas, kurį priėmiau“, – sako Rafaelis.
Nors į artimus santykius pora ėjo pamažu, šiandien abu neabejoja, kad norėtų žengti dar toliau ir atvirai kalba apie sužadėtuves. Tiesa, Rafaeliui santuoka su Monika būtų jau trečioji. Taip pat jis turi du vaikus. Visa tai Monikos nei kiek negąsdina, mat yra įsitikinusi, kad kiekviena patirtis – net labai skaudi, neateina veltui ir dovanoja svarbias pamokas. Ką ji turi omenyje sakydama, kad dabar supranta, kodėl iki šiol patyrė tiek nelaimingų meilių? Moteris neslepia, kad rasti daug atsakymų padėjo būtent numerologija ir juokdamasi prasitarė, kad tikrai pasitikrino savo suderinamumą su Rafaeliu. Ar buvo momentų, kurie ją nustebino, o gal net sukėlė nerimą?
Laidoje taip pat išgirsite, kaip pora vienas kitą pristatė savo tėvams. Kokį pokštą Monika iškrėtė sesei ir mamai? O kaip į būsimą žentą užsienietį reagavo tėvas? Paaiškėjo, kad pora planuoja skristi į Braziliją, tačiau yra viena kliūtis, dėl kurios Monika net kreipėsi per filmavimo kameras į vieną svarbų žmogų.
Abu mylimieji atsinešė ir po brangų daiktą. Kalbėdama apie saviškį, Monika staiga susigraudino. Kodėl jai nepavyko sulaikyti ašarų?
Visą pokalbį su Monika Ostrenkova ir Rafaeliu Ledesma žiūrėkite straipsnio pradžioje.
