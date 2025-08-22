Iš „Marseille“ išmesto Rabiot mama: „Kaip jie suteikia antrą šansą merginą mušusiam žaidėjui, bet ne mano sūnui?“

Pastarosiomis dienomis kilo konfliktas – Prancūzijos klubo sprendimu Adrienas Rabiot po konflikto su komandos draugu Jonathanu Rowe buvo įtrauktas į klubui nereikalingų žaidėjų sąrašą ir pašalintas iš komandos. Kol J. Rowe vieta komandoje buvo išsaugota, o A. Rabiot liko be aiškios ateities Marselyje.
V. Rabiot prisiminė atvejį, kai į komandą buvo priimtas iš „Manchester United“ dėl smurto ir prievartos prieš savo merginą ištremtas Masonas Greenwoodas bei pareiškė, jog jos sūnui taikomos dvigubos taisyklės.
„Kai į komandą atėjo Masonas Greenwoodas po incidento su drauge, treneris Roberto De Zerbi viešai sakė, kad žaidėjui galima suteikti antrą šansą. Sutinku, kad visi nusipelno antros galimybės, tačiau kodėl mano sūnui ji netaikoma?“ – klausė futbolininko mama ir agentė.
Anot V. Rabiot, „Marseille“ vadovai veikia selektyviai ir nesilaiko vienodų standartų, spręsdami situacijas su žaidėjais. Ji pažymėjo, kad Adrienas buvo išvadintas konflikto kaltininku, nors nebuvo jokių rimtų sužalojimų ar gydytojo įsikišimo. V. Rabiot savo viešame kreipimesi pabrėžė, kad klubas nutarė jį nušalinti po vieno incidento, kai tuo pačiu metu kai kurie žaidėjai sulaukia pasitikėjimo nepaisant sunkesnių problemų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!