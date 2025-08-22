Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Iš „Marseille“ išmesto Rabiot mama: „Kaip jie suteikia antrą šansą merginą mušusiam žaidėjui, bet ne mano sūnui?“

2025-08-22 20:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 20:17

Veronique Rabiot viešai sukritikavo „Olympique Marseille“ ir jų vadovų požiūrį į antrąsias galimybes futbolininkams.

Adrienas Rabiot | „Stop“ kadras

Veronique Rabiot viešai sukritikavo „Olympique Marseille“ ir jų vadovų požiūrį į antrąsias galimybes futbolininkams.

REKLAMA
0

Pastarosiomis dienomis kilo konfliktas – Prancūzijos klubo sprendimu Adrienas Rabiot po konflikto su komandos draugu Jonathanu Rowe buvo įtrauktas į klubui nereikalingų žaidėjų sąrašą ir pašalintas iš komandos. Kol J. Rowe vieta komandoje buvo išsaugota, o A. Rabiot liko be aiškios ateities Marselyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Rabiot prisiminė atvejį, kai į komandą buvo priimtas iš „Manchester United“ dėl smurto ir prievartos prieš savo merginą ištremtas Masonas Greenwoodas bei pareiškė, jog jos sūnui taikomos dvigubos taisyklės.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai į komandą atėjo Masonas Greenwoodas po incidento su drauge, treneris Roberto De Zerbi viešai sakė, kad žaidėjui galima suteikti antrą šansą. Sutinku, kad visi nusipelno antros galimybės, tačiau kodėl mano sūnui ji netaikoma?“ – klausė futbolininko mama ir agentė.

Anot V. Rabiot, „Marseille“ vadovai veikia selektyviai ir nesilaiko vienodų standartų, spręsdami situacijas su žaidėjais. Ji pažymėjo, kad Adrienas buvo išvadintas konflikto kaltininku, nors nebuvo jokių rimtų sužalojimų ar gydytojo įsikišimo. V. Rabiot savo viešame kreipimesi pabrėžė, kad klubas nutarė jį nušalinti po vieno incidento, kai tuo pačiu metu kai kurie žaidėjai sulaukia pasitikėjimo nepaisant sunkesnių problemų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų