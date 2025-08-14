Luisas Enrique po netikėtos pergalės UEFA Supertaurės finale: „Mes treniruojamės tik šešias dienas, bet kartais futbolas būna neteisingas“

Lemiamą baudinį realizavo Nuno Mendesas, užbaigęs PSG sugrįžimą, kuris dar 85-ąją minutę atrodė beveik neįmanomas – tuo metu „Tottenham“ pirmavo 2:0.
L. Enrique pabrėžė, kad aikštėje buvo matyti skirtingas komandų fizinis pasirengimas – jo auklėtiniai treniruotes atnaujino tik prieš šešias dienas po praėjusį mėnesį pasibaigusio FIFA klubų pasaulio taurės finalo.
„80 minučių mes to nenusipelnėme, o „Tottenham“ nusipelnė laimėti, nes jie yra formoje, treniravosi šešias savaites ir sužaidė puikias rungtynes, – „TNT Sports“ sakė L. Enrique. – Mes treniruojamės tik šešias dienas, bet kartais futbolas būna neteisingas. Turiu pasakyti, kad per paskutines 10 minučių mums labai pasisekė, kad galėjome įmušti du įvarčius.“
Lee Kang-in suteikė PSG vilties pelnydamas įvartį galingu smūgiu į apatinį kampą, o kitas po keitimo pasirodęs žaidėjas Goncalo Ramosas ketvirtą pridėto laiko minutę išlygino rezultatą 2:2.
Vis dėlto „Tottenham“ atrodė arti sensacijos, kai baudinių serijoje po Vitinhos pirmojo nepataikyto PSG smūgio išsiveržė 2:0. Tačiau Micky van de Venas ir Mathys Telas smūgiavo netaikliai, o PSG realizavo keturis baudinius iš eilės, paskutinį iš jų galingai į vartus pasiuntė N. Mendesas.
„Mano žaidėjai tikėjo iki paskutinės minutės, kaip ir mūsų sirgaliai“, – sakė L. Enrique.
Įspūdingas debiutas pavyko ir vartininkui Lucasui Chevalier, kuris atvyko iš „Lille“ ir perėmė vartininko poziciją iš Gianluigi Donnarummos.
L. Chevalier buvo tiesiog nepasisekę praleidžiant pirmą „Tottenham“ įvartį 39-ąją minutę – jis pirštų galais palietė Joao Palhinhos smūgiuotą kamuolį, tačiau šis pataikė į skersinį, o pirmas prie atšokusio kamuolio suskubo Van de Venas ir pasiuntė jį į vartus.
Tiesa, dėl antrojo įvarčio jis buvo kaltas – 48-ąją minutę nepajėgė atremti naujojo „Tottenham“ kapitono Cristiano Romero smūgio galva.
Vis dėlto rungtynes L. Chevalier baigė pergalingai – baudinių serijoje atrėmė Van de Veno smūgį. Tokiose situacijose dažniausiai puikiai žaidžia G. Donnarumma, tačiau italas šįkart liko namuose – antradienį jis neišvyko į Italiją, o vėliau paskelbė, kad paliks PSG.
„Tai rodo didelę asmenybę, o jos labai reikia, jei nori išlikti tokiame klube kaip PSG, nes aplink mus yra daug spaudimo, – sakė L. Enrique. – Labai džiaugiuosi juo, nes tai įrodo didelę asmenybę.“
„Tai tikras komandos apibrėžimas, – pridūrė PSG saugas Vitinha. – Kai kažkam nepasiseka, turi padėti savo kolegai atsitiesti ir mes vis tiek laimėjome. Tai tikrai neįtikėtina, nes kitą dieną gali nepasisekti kitam, o kažkas kitas žengs į priekį.“
