Gianluigi Donnarummos agentas šokiruotas PSG: „Po ketverių metų kartu, klubo pagarba – nulinė“

Nors praėjusį sezoną italas buvo komandos, dominavusios ir iškovojusios Čempionų lygos titulą, dalis, Paryžiuje jis laikomas nereikalingu ir ieško naujos komandos.
G. Donnarummos kontraktas galioja dar 12 mėnesių, tačiau, nepaisant abiejų Mančesterio klubų susidomėjimo, PSG reikalauja didelės sumos, o tai supykdė jo agentą E. Raiolą.
„Esame šokiruoti dėl PSG, – „Sky Italia“ sakė E. Raiola. – Po ketverių metų kartu, klubo pagarba – nulinė. PSG buvo iškėlę įvairių reikalavimų.
Galiausiai sutikome su pasiūlymu, mažesniu už dabartinį Gigio atlyginimą, nes jis norėjo likti. Tuomet jie pakeitė taisykles ir tuo metu nutraukėme derybas, sutarę vėl susitikti po Čempionų lygos finalo.
Susitikome dar prieš Pasaulio klubų taurę ir jie patvirtino norą tęsti. Nesitikėjome to, kas įvyko per pastarąsias 10 dienų.
Suprantu poreikį įsigyti naują vartininką, bet atleisti Gigio po visko, ką jis padarė klubui, yra milžiniška nepagarba, kurią vertinsiu su savo advokatais. Nepaisant to, kad sprendimą priėmė treneris, jis taip pat dirba klubui, todėl mes su advokatais norime geriau suprasti jų poziciją.
Prieš mėnesį kalbėjome apie kontrakto pratęsimą – keista, kad per vieną mėnesį treneris pakeitė nuomonę apie Gigio kaip žaidėją. Tai liūdina labiausiai ir verčia galvoti, kad galiausiai geriau buvo nepratęsti sutarties.“
Vis dėlto G. Donnarummos situacijoje yra ir šviesioji pusė – „L’Equipe“ teigia, kad „Manchester City“ aplenkė kitą Mančesterio komandą kovoje dėl vartininko parašo.
Pasak leidinio, jis jau „pasiekė susitarimą“ su „Man City“ ir „bendravo su Pepu Guardiola“.
Dabar lieka rasti PSG tinkamą perėjimo sumą, o E. Raiola mano, kad tai gali padaryti tik „Premier“ lygos klubai.
„Galbūt tik „Premier“ lygoje jie gali patenkinti klubo perdėtus finansinius reikalavimus. Jie kalba apie pagarbą, bet šiuo metu atrodo, kad pagarba yra tik finansinė.
Čia kalbama ne apie projekto atsisakymą, o apie geriausio sprendimo Gigio paiešką. Net ir įvaizdžio požiūriu turime užimti savo poziciją, kad suprastume, kaip elgtis su klubu.“
