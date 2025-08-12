Luisas Enrique patvirtino: Donnarumma nebebus registruotas PSG sudėtyje

Pasak Paryžiaus „Saint-Germain“ trenerio tai – visiškai asmeninis jo sprendimas.
„Gigio yra vienas geriausių vartininkų pasaulyje, bet pasirinkau kitaip: noriu kitokio tipo vartų sargo. Tad prisiimu 100 proc. atsakomybę už šią sprendimą“, – viešai pranešė L. Enrique.
Toks žingsnis stebino tiek Prancūzijos spaudą, tiek komandos sirgalius, nes G. Donnarumma praėjusį sezoną tapo vienu pagrindinių PSG trofėjų architektu – laimėjo pirmąją klubo Čempionų lygą ir puikiai žaidė svarbiausiomis akimirkomis. Tačiau pastarosiomis savaitėmis L. Enrique akcentavo, kad ieško vartininko, labiau atitinkančio naują komandos žaidimo stilių .
Toks sprendimas atvėrė duris naujokui Lucasui Chevalierui, kuris tapo pirmu pasirinkimu Europos Supertaurės rungtynėms ir visam naujam sezonui.
„Tai – sunkios, bet būtinos futbolo sprendimo dalys. Jei būtų lengva, tokius sprendimus galėtų priimti kiekvienas“, – pridūrė L. Enrique.
Treneris pabrėžė, kad G. Donnarumma ne tik aukščiausio lygio vartininkas, bet ir puikus žmogus, tačiau dabartinė PSG strategija reikalauja kitokio žaidimo profilio vartų poste.
Dabar PSG laukia svarbiausių sezono kovų jau su nauju vartų sargu, o G. Donnarummos ateitis – atvira: spauda mini susidomėjimą iš „Manchester City“, „Bayern“ ir kitų Europos elitinių klubų.
