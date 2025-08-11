Gianluigi Donnarumma atsisveikins su PSG komanda

Pasak šaltinių, tarp abiejų pusių santykiai yra nutrūkę, o vartininkas nebuvo įtrauktas į komandos sudėtį trečiadienį laukiančioms UEFA Supertaurės rungtynėms su Londono „Tottenham“.
G. Donnarumma su PSG taip ir nepavyko pasiekti susitarimo dėl naujo kontrakto. Tuo tarpu Prancūzijos čempionai tiki Lucasu Chevalieriu, kuris turėtų tapti komandos naujuoju vartininku.
Italas paliks PSG gretas šią vasarą arba 2026 metais tapęs laisvuoju agentu. G. Donnarumma nusivylė Prancūzijos klubo elgesiu. Pastarasis jau sulaukė susidomėjimo iš „Premier“ lygoje rungtyniaujančių komandų.
