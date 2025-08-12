Baltijos šalių OCR čempionate – Gargždų klubo sportininkų triumfas

Baltijos šalių čempionai buvo nustatomi skaičiuojant trijų geriausių etapų rezultatus iš keturių. Tai reiškia, kad sportininkai vieną etapą turėjo galimybę praleisti ir vis tiek kovoti, dėl geriausiųjų titulo.
Lietuvai čempionate atstovavo tiek profesionalai, tiek mėgėjai atletai iš įvairių Lietuvoje veikiančių sporto klubų ir bendruomenių. Lietuvos OCR sportininkai šiame sezone buvo itin aktyvūs – tiek „Elite“, tiek „Open“ kategorijose. Mūsų sportininkai užtikrintai kovojo dėl aukštų vietų, ne kartą patekdami į stipriausiųjų penketukus.
Vis dėlto ryškiausiai stabiliausiai sezono metu bėgo ir aukščiausias vietas iškovojo atletai iš OCR Gargždų klubo. Galutinėje čempionato įskaitoje Ieva Želvytė pasidabino aukso medaliu iškovodama pirmąją vietą ant Baltijos šalių čempionato podiumo. Vyrų „Elite“ kategorijoje sidabro medaliu džiaugėsi kitas Lietuvos atstovas – Algis Karalius. Atletas visą sezoną užtikrintai laikėsi tarp nugalėtojų ir finalinėje įskaitoje nenuleido kartelės.
Algis Karalius teigė, kad „Baltijos šalių lyga – tai puiki galimybė sužinoti, kuris atletas yra stipriausias ne vienos dienos bėgime, o ilgame, kelių etapų išbandyme. Keturi skirtingi etapai neleidžia pasikliauti vien sėkme – čia laimi tas, kas ištveria, prisitaiko ir sugeba geriausiai susitvarkyti su nuolat kintančiais iššūkiais. OCR bėgimas man – visapusiškas savęs patikrinimas. Jame reikia greičio, jėgos, ištvermės, šalto proto ir stipraus psichologinio pasiruošimo. Per vieną trasą gali tekti plaukti, bėgti, nešti svorius, šokti per duobes, šliaužti, lipti į viršų ar žemyn – viskas viename. Ir net jei padarai klaidą, svarbiausia – nepalūžti.“
Vaikinas pasidalino ir savo treniruočių rutino užkulisiais ir tuo, kas jam teikia motyvacijos: „paprastai atlieku 5–6 bėgimus per savaitę ir 1–2 treniruotes su kliūtimis arba varžybų simuliaciją. Didžiausias iššūkis – pasiruošti visoms oro sąlygoms. Kai lauke -10°C, lyja ar sninga, vis tiek reikia išeiti treniruotis, bet tuo pačiu saugotis traumų. Mano filosofija paprasta: apsiaviau bėgimo batelius ir pirmyn. Pirštinių nenaudoju – rankas noriu pratinti prie natūralių sunkumų. Karščio varžyboms ruošiuosi pirtyje, kad kūnas priprastų prie aukštesnės temperatūros.“
Savo mintimis dalinosi ir Ieva. Mergina teigė, kad svarbiausia jos fizinio ugdymo filosofijoje yra tai, kad reikia mylėti ir susidraugauti su savo kūnu ir jo poreikiais. Tada jis parodys – koks didelis yra jo galimybių spektras. „Ilgus metus nesupratau, kaip svarbu yra nealinti savo kūno ir kad daugiau nėra geriau. Visada atrodė, kad esu ne pakankamai gera ir reikia dar save spausti. Mano didžiausias šio sezono atradimas ir džiaugsmas – trenerė Eglė Balčiūnaitė. Manau, kad kiekvieno atleto gyvenime treneris yra ypatingas žmogus ir užima labai svarbią vietą. Kad pačiam paruošti save varžyboms – beveik neįmanoma. Nesakau, kad neįmanoma, bet kartais dalykus tikrai geriau mato žmonės iš šalies, nes pats esi kaip „blind horse“, susikoncentravęs į tikslą, bet nematai kas dedasi aplink, todėl reikia, kad kažkas nukreiptų. Ne kažkas – o tas kuo besąlygiškai pasitiki ir sprendimais neabejoji.“
Apie pergalę Baltijos šalių čempionate Ieva Želvytė teigė: „Kai užsiregistravau į pirmas varžybas, jau žinojau, kad noriu siekti aukščiausios galimos pozicijos, nes į treniruotes įdedu daug savęs. Tiek laiko, tiek energijos, tiek finansų, todėl manau yra normalu tikėtis gero atgalinio rezultato. Pamenu, kažkada po vienų nesėkmingų varžybų sėdėjau nuleidus nosį ir mano kolega pasakė „Ieva, tos merginos treniravosi daugiau, todėl aplenkė Tave. Visos gavote lygiai tiek, kiek dirbote“. Šitas sakinys man tada labai surezonavo. Dabar lengviau priimu tiek pergales, tiek pralaimėjimus ir visada smagu pasidžiaugti ir savo ir kolegų sėkme, nes suprantu, kiek daug darbo slypi už kiekvienos pergalės“
Baltijos šalių OCR čempionatas – tai palyginti naujas renginys, organizuojamas nuo 2024 m., skirtas plačiau pristatyti kliūčių bėgimo (OCR) sportą visoms Baltijos šalių bendruomenėms. Čia varžytis gali visi norintys – tiek „Open“ kategorijoje, skirtoje mėgėjams ir naujokams, tiek „Elite“, kur stoja stipriausi šio sporto atletai.
