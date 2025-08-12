Sunkiausias NFL žaidėjas istorijoje privalo numesti svorio, kad sulauktų žaidimo laiko

„Buccaneers“ pasirašė sutartį su D. Watsonu kaip nešauktu naujoku ir taip jis tapo sunkiausiu žaidėju NFL istorijoje – jo svoris siekė net 464 svarus (apie 210 kg).
Pranešama, kad D. Watsonas jau kurį laiką stengiasi sumažinti šį skaičių, tačiau, anot generalinio vadybininko Jasono Lichto, gynėjas vis dar turi nueiti ilgą kelią.
„Turime tam tikrus etapus, kuriuos norime, kad jis pasiektų, prieš leisdami jam žengti į aikštę. Jis solidžiai dirba, kad ten patektų. Tiek galiu pasakyti“, – teigė J. Lichtas.
D. Watsonas buvo įtrauktas į ne su futbolu susijusių ligų sąrašą, o dabar internete išplito vaizdo įrašas, kuriame 22-ejų žaidėjas stebi treniruotę nuo atsarginių suolelio.
Naujokas išėjo iš tunelio į aikštę, kur komandos draugai atliko treniruočių pratimus. Tačiau D. Watsonas liko ant šoninės linijos ir atrodė geros nuotaikos kalbėdamasis su keliais treneriais.
Praėjusį mėnesį „Buccaneers“ vyriausiasis treneris Toddas Bowlesas patvirtino, kad D. Watsono nedalyvavimas treniruočių stovykloje yra susijęs su jo svoriu.
„Tai tiesiog siekis jį patobulinti, kad jis būtų sveikesnis žaidėjas ir galėtų daugiau laiko praleisti aikštėje, – sakė T. Bowlesas. – Ties tuo dabar dirbame. Jis stengiasi, mes su juo dirbame ir to iš jo taip pat galima tikėtis.
Turime dėl jo tam tikrų planų – norime pamatyti, kokios formos jis gali būti. Jis padarė tam tikrą pažangą... Neturiu tikslaus termino, iki kokio svorio jis turi nukristi ar kada tai įvyks.“
Šiuo metu D. Watsonui vis dar sunkiai prognozuojama vieta galutinėje 53 žaidėjų reguliariojo sezono komandos sudėtyje.
