TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sunkiausias NFL žaidėjas istorijoje privalo numesti svorio, kad sulauktų žaidimo laiko

2025-08-12 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 22:32

NFL naujokui Desmondui Watsonui buvo tiesiai pasakyta, kad prieš pasirodydamas aikštėje „Tampa Bay Buccaneers“ komandoje jis privalo numesti svorio.

Desmondas Watsonas | Scanpix nuotr.

NFL naujokui Desmondui Watsonui buvo tiesiai pasakyta, kad prieš pasirodydamas aikštėje „Tampa Bay Buccaneers“ komandoje jis privalo numesti svorio.

0

„Buccaneers“ pasirašė sutartį su D. Watsonu kaip nešauktu naujoku ir taip jis tapo sunkiausiu žaidėju NFL istorijoje – jo svoris siekė net 464 svarus (apie 210 kg).

Pranešama, kad D. Watsonas jau kurį laiką stengiasi sumažinti šį skaičių, tačiau, anot generalinio vadybininko Jasono Lichto, gynėjas vis dar turi nueiti ilgą kelią.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime tam tikrus etapus, kuriuos norime, kad jis pasiektų, prieš leisdami jam žengti į aikštę. Jis solidžiai dirba, kad ten patektų. Tiek galiu pasakyti“, – teigė J. Lichtas.

D. Watsonas buvo įtrauktas į ne su futbolu susijusių ligų sąrašą, o dabar internete išplito vaizdo įrašas, kuriame 22-ejų žaidėjas stebi treniruotę nuo atsarginių suolelio.

Naujokas išėjo iš tunelio į aikštę, kur komandos draugai atliko treniruočių pratimus. Tačiau D. Watsonas liko ant šoninės linijos ir atrodė geros nuotaikos kalbėdamasis su keliais treneriais.

Praėjusį mėnesį „Buccaneers“ vyriausiasis treneris Toddas Bowlesas patvirtino, kad D. Watsono nedalyvavimas treniruočių stovykloje yra susijęs su jo svoriu.

„Tai tiesiog siekis jį patobulinti, kad jis būtų sveikesnis žaidėjas ir galėtų daugiau laiko praleisti aikštėje, – sakė T. Bowlesas. – Ties tuo dabar dirbame. Jis stengiasi, mes su juo dirbame ir to iš jo taip pat galima tikėtis.

Šiuo metu D. Watsonui vis dar sunkiai prognozuojama vieta galutinėje 53 žaidėjų reguliariojo sezono komandos sudėtyje.

